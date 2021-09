Legende: Ruth Schwegler in ihrer Rolle als Christine Wilder in der SRF Krimi-Serie «Wilder». SRF / PASCAL MORA

Ruth Schwegler wurde 1962 in Grosswangen im Kanton Luzern geboren. An der Hochschule für Musik und Theater in Bern wurde sie zur Schauspielerin ausgebildet.



Seit 1999 ist Schwegler als freiberufliche Schauspielerin, Sprecherin und Diseuse tätig. Seit 2007 übernimmt Schwegler unter ande­rem Lehrtätigkeiten als Kommunikationstrainerin an der Fachhochschulen Bern, Basel und Zürich.

Dem breiten Publikum ist Schwegler bekannt aus der SRF-Krimiserie Wilder, als Mutter der Titelheldin.