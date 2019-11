2005, mit 20 Jahren, stand der Sankt Galler Renato Kaiser erstmals auf einer Slambühne. 2012 gewann er in Winterthur die Schweizermeisterschaft im Poetry Slam. Derzeit ist er mit seinem dritten abendfüllenden Soloprogramm «Renato Kaiser in der Kommentarspalte. Satire für Hirn und Herz» unterwegs. Er publiziert ausserdem Bücher, gehört dem Team der Satiresendung «Zytlupe» von Radio SRF 1 an und spielt den Aussenkorrespondenten in der «Late update»-Show von Michael Elsener im Schweizer Fernsehen. Im Herbst dieses Jahres lief auf SRF seine erste eigenen Fernsehsendung «Tabu». Ausserdem ist er Gastgeber auf der Lesebühne «Rauschdichten» und in der Satire-Show «Kaiser-Schmarren» im Casinotheater Winterthur und publiziert unzählige Video-Kolumnen auf Youtube, Facebook und dem Newsportal watson.ch. Seit 2009 lebt Renato Kaiser von seiner Bühnenkunst. Er wohnt in Bern.

Renato Kaiser auf der SRF-Literaturplattform «Ansichten»: https://ansichten.srf.ch/autoren/renato-kaiser