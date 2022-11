Hörspiele, die auf Jugendbüchern basieren, werden vor allem von Jugendlichen gehört? Das stimmt nicht ganz, wenigstens im Falle von «Die drei ???». Gestern Montag kamen im Zürcher Hallenstadion rund 9500 Menschen aus drei Generationen zusammen, um beim Live-Hörspiel «Der dunkle Taipan» dabei zu sein.

1979 erschien die erste Hörspielfolge mit den drei Jungdetektiven aus Rocky Beach in der Hauptrolle. Bis heute wurden 218 Folgen produziert. Die Serie gehört mit ihren rund 50 Millionen verkauften Tonträgern zur erfolgreichsten der Welt.

Verblüffend: Die Sprecher von damals - Oliver Rohrbeck, Jens Wawrczeck und Andreas Fröhlich – sind auch die Sprecher von heute. Während sie bei der ersten Folge noch Teenager mit kindlicher Stimme waren, sind die drei heute gestandene Männer, die auf die 60 zugehen. Zusammen mit den Sprechern ist auch das Publikum älter geworden.

Der Grund, warum so viele Erwachsene den Abenteuern mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews treu geblieben sind, dürfte vor allem ein Gefühl von Geborgenheit und Vertrautheit sein, das viele in die eigene Kindheit zurückversetzt.