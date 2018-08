Für das Luzerner Theater ist sein Abgang bitter. Was Benedikt von Peter dort in gerade mal zwei Jahren in Bewegung gesetzt hat, ist beeindruckend.

Mit neuen Formen, einem aktiven Zugehen auf die Stadt und vielen künstlerischen Experimenten hat er neues Publikum angezogen und auch überregional für Aufsehen gesorgt.

Das Theater Basel dagegen kann gespannt sein, wie Benedikt von Peter seine Ideen und Konzepte für ein zeitgenössisches Dreispartenhaus umsetzen wird.

Für von Peter als Opernspezialist wird es dabei essenziell sein, wen er für die Sparten Schauspiel und Tanz nach Basel verpflichten kann.

Gerade das Schauspiel spielte sich in den letzten drei Jahren unter Andreas Beck durch ein hervorragendes Ensemble und viele Uraufführungen in die Toptheater der deutschsprachigen Theaterlandschaft.