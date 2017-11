Der Philosophy-Slam eröffnete die 9. Bieler Philosophietage. Die stehen unter dem Motto: Wer sind «wir»? Neun Slammerinnen und Slammer traten zum Wettstreit an. Mit dabei: ein «Roboter», der den ersten Platz belegte – zusammen mit einem Menschen. Schöne neue Welt.

Wer ist «wir»? Das war das Motto des Philosophy-Slams, der gleichzeitig auch der Auftakt der 9. Bieler Philosophietage ist. Es ging um Grenzen und grenzenloses Denken. Um viele verschiedene Grenzen ging es: um die zwischen Traum und Wirklichkeit, um die Grenzen der Demokratie, um die Grenze zwischen künstlicher Maschinen-Intelligenz und gekünstelter Menschen-Intelligenz.

Die Moderatoren

Wie schon beim ersten Philosophy-Slam vor zwei Jahren in Biel moderierten auch diesmal wieder Anne Baecher, Moderatorin bei Radio RTS und Yves Bossart, SRF-Redakteur und Moderator der Sternstunde Philosophie den Abend.

Die Jury

Die Jury war prominent besetzt mit Sina, Mundartsängerin aus dem Wallis, die von der hohen Musikalität der Slams beeindruckt war. Jürg Halter war – mit viel britischem Understatement in seinen Kommentaren – ebenfalls angetan, haderte aber schon mal mit den Endreimen des Slams. Giancarlo Soldati, Professor für angewandte Philosophie in Fribourg, fand den Gedankengang eines «Roboters» besonders inspirierend, um vergnügt über den Grenzverlauf zwischen Mensch und Maschine nachzudenken.

Die Kandidaten

Dieses Jahr gab es, wie schon beim letzten Philo-Slam in Biel, zwei erste Plätze.

Platz 1: Philipp Reichling

Reichling kam mit einer umwerfenden Geschichte zu einem Wettrennen. Er startete mit seiner Geschichte im antiken Griechenland und endete 2012 auf den Galappagos-Inseln. Eine Tour de Force einmal quer durch die Zeiten. Und die letzte Grenze kam auch noch vor: der Tod.

Philipp Reichling: «Achilles und die Schildkröte» 4:43 min, vom 17.11.2017

Ebenfalls Platz 1: Luca Zacchei

Zacchei trat als Roboter auf, Baujahr 2017. Die Grenzen zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz verschwammen immer mehr und gipfelten in der Frage: Soll künstliche Intelligenz dem Menschen gehorchen, wenn der sich unmenschlich verhält, es den Maschinen aber um den Erhalt der Welt geht?

Luca Zacchei: «Gekünstelte Intelligenz» 6:02 min, vom 17.11.2017

Platz 3: Pablo Michellod

Michellod fragte in einem lautmalerischen wunderbar rhythmisierten Poem danach, was man eigentlich mit den Sinnen erkennen könne und ob man das ernstlich für die Wahrheit halten könne? Es ging um die Grenzen des Erkennbaren.

Pablo Michellod: «Mes p'tites lunes» 4:28 min, vom 17.11.2017

Lene Morgenstern

«Es gibt da so Tage, da möchte man sein Smartphone töten.» So begann Lene Morgenstern. Ja, es gibt Tage, da kann schon mal alles ins Rutschen geraten, wenn man über die Welt und die Grenzen in ihr nachdenkt. Morgenstern führte die Grenzen ad absurdum, wenn sie von Südtirol erzählt, dem italienischen Verdienst bei den Schweizer Preisen. Ein Prachtstück philosophischer Unterhaltungskunst über den alltäglichen Wahnsinn.

«Es gibt so Tage ...» 7:24 min, vom 17.11.2017

Fortsetzung folgt. Bald gibt's mehr.