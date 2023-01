Das Schauspielhaus Zürich will den Austausch mit seinem Publikum bald fortsetzen. Zu diesem Zweck wird das Format «Schauspielhaus Stadtgespräch» lanciert. Darin lädt das Haus regelmässig in verschiedenen Zürcher Quartieren zum Austausch in kleinerer Runde ein. Das erste Stadtgespräch findet am 10. Februar im Debattierhaus «Karl der Grosse» statt.