Joachim Rittmeyers Programme sind sorgfältig komponierte, dramaturgisch ausgefeilte Einmann-Stücke. Unaufgeregt und beharrlich hat der Kabarettist, der auch ein gefragter Regisseur ist, seine Bühnenfiguren entwickelt. Alle sind sie eigensinnig, einige davon knorrig, mit einem Hang zum poltern. Andere sind höchst feinsinnig und so menschenfreundlich, dass es fast schon weh tut.

Seine Stücke sind gedacht für ein Publikum, das genau hinhören und hinschauen will und kann. Inseln der Seligkeit in wilden Zeiten sind sie dennoch nicht, dafür sind die Abende viel zu genau beobachtet, viel zu sehr in den Unzulänglichkeiten unserer heutigen Gesellschaft verhaftet – und viel zu subversiv.