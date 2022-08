«Wir trauern um Peter Freiburghaus», schreibt das Theater Duo Fischbach auf seiner Homepage. Der Komiker ist im Alter von 75 Jahren gestorben, wie die Nachrichtenagentur SDA meldet.

Das schrulligste Schweizer Paar

Peter Freiburghaus, geboren im Bernbiet, wurde berühmt mit dem Duo Fischbach. Das Komikerduo bildete er 1991 zusammen mit seiner Lebenspartnerin Antonia Limacher.

Das Duo begeisterte massenhaft Menschen – füllte Beizen, Kleintheater sowie Zirkuszelte. Später gründetet der Prix-Walo-Gewinner das «Theater Fischbach» in Küssnacht am Rigi.

Legende: Zusammen mit seiner Lebenspartnerin Antonia Limacher mimte Peter Freiburghaus mehr als 30 Jahre das kauzig-knorrige Ehepaar Fischbach. KEYSTONE/Urs Flueeler

Bescheidener Tausendsassa

Freiburghaus war Kabarettist, Theaterautor, Regisseur, Bühnenbildner und Schauspieler – so spielte er etwa 2012 einen Alzheimer-Kranken in «Nebelgrind», einen Wirt im «Tatort» oder einen Waldmenschen in der vierten «Bestatter»-Staffel.

«Ich nehme die Rollen an, die ich kriege – wie alle Schauspieler», sagte Freiburghaus 2016 im SRF-Interview. In diesem Interview wurde auch klar, dass er bezüglich seiner Lebensrolle keine andere Wahl hatte: «Das Künstlerische war nicht ganz freiwillig, denn am Bürotisch wäre ich verzweifelt.»

Die Verabschiedung von Peter Freiburghaus fand bereits am 4. August statt, im kleinsten Familienkreis, wie das Theater schreibt. Er habe «durch seine Feinfühligkeit und Kreativität – diese Welt zu einem besseren Ort gemacht».