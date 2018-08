Nicola Mastroberardino und Ensemble in der «Woyzeck»-Inszenierung am Theater Basel.

Für das von Andreas Beck geleitete Theater Basel, Link öffnet in einem neuen Fenster stimmten acht der insgesamt 43 befragten Theaterexperten aus dem deutschsprachigen Raum, wie die Fachzeitschrift «Theater heute, Link öffnet in einem neuen Fenster» mitteilte.

Das Theater Basel habe sich als neuer Stammgast beim Berliner Theatertreffen etabliert, so «Theater heute». Basler Uraufführungen reisten ausserdem zu den Mülheimer Theatertagen, es gäbe Koproduktionen mit den wichtigsten Metropolentheatern und deutlich mehr internationale Anfragen und Gastspiel-Einladungen, als das Ensemble zusagen könne.

«Theater kann über die eigene Stadt hinaus strahlen»

Andreas Beck sieht in der Auszeichnung ein willkommenes Signal an die Politik. «Theater kann über die eigene Stadt hinaus strahlen, wenn es denn strahlen darf», teilte er mit. «Will heissen: Zum Strahlen braucht es Talente und eine mehr als solide, weiter denkende Finanzierung. Und Auszeichnungen wie diese sollten das doch jetzt garantieren, oder?» Beck startet im Herbst in seine letzte Saison am Theater Basel, bevor er Intendant des Residenztheaters München wird.

SRF2-Kulturredaktor Andreas Klaeui, der an der Theaterkritiker-Umfrage teilgenommen und für das Theater Basel gestimmt hat, sagt zur Auszeichnung: «Beck hat eine gute Nase für Stoffe und Regiehandschriften. Er ist erfolgreich mit dem Modell der ‹Basler Dramaturgie›, also der Klassiker-Überschreibung aus zeitgenössischer Perspektive, wie gerade mit Ewald Palmetshofers ‹Vor Sonnenaufgang› nach Gerhard Hauptmann. Und es ist ihm gelungen, ein erstklassiges Ensemble ans Haus zu holen.»

