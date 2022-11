Inhalt

Tschulpan Chamatowa im Exil - Erst «Good Bye, Lenin!» – jetzt Good Bye, Putin

Seit dem Beginn des Ukrainekrieges lebt die russische Starschauspielerin Tschulpan Chamatowa im Exil in Lettland. In Riga bringt sie ihre Kritik an russischer Propaganda auf die Bühne.