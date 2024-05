Was ist passiert? David Copperfield gilt als einer der erfolgreichsten Zauberkünstler der Welt. In einer grossen Recherche des «Guardian» erheben jetzt 16 Frauen Vorwürfe gegen ihn wegen sexueller Übergriffe. Die Anschuldigungen beziehen sich auf vermeintliche Taten im Zeitraum von den späten 1980er-Jahren bis 2014. Mehr als die Hälfte der Frauen gibt an, zum Zeitpunkt der angeblichen Vorfälle unter 18 Jahre alt gewesen zu sein. Der «Guardian» stützt sich dabei auf Interviews mit mehr als 100 Personen, sowie auf Gerichts- und Polizeiakten. Aktuell liegen nur die genannten Anschuldigungen, jedoch keine Anklage vor.



Um welche Vorwürfe geht es konkret? Drei der 16 Frauen beschuldigen Copperfield, dass sie vor sexuellen Handlungen unter Drogen gesetzt worden seien – infolgedessen sie auch keine Einwilligung hätten geben können. Andere Frauen berichten, dass Copperfield sie unangemessen berührt habe, während sie Teil seiner Performance auf der Bühne waren. In wieder anderen Fällen soll Copperfield gezielt Kontakt zu Mädchen und Frauen gesucht haben, die zu diesem Zeitpunkt erst zwischen 15 und 19 Jahre alt waren.

Legende: Mit Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood: David Copperfield zählt seit Jahrzehnten zu den Grössen in der Entertainment-Branche. IMAGO / Rüdiger Wölk

Wie reagiert David Copperfield auf die Vorwürfe? Gegenüber dem «Guardian» bestritten die Anwälte Copperfields jegliches Fehlverhalten ihres Mandanten. Sie bezeichneten die Anschuldigungen als «falsch und völlig unbegründet» und führten an, dass bereits in der Vergangenheit «zahlreiche falsche Behauptungen» gegen ihn aufgestellt worden seien. Bezogen auf eine aktuelle Anschuldigung räumten sie ein, dass der Magier mit einer der Frauen eine «legale und einvernehmliche Beziehung» geführt habe, nachdem sie 18 geworden war.

Sind diese Vorwürfe neu? Das Ausmass der vorgebrachten Anschuldigungen ist neu. Jedoch ist es nicht das erste Mal, dass dem heute 67-jährigen Copperfield sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen wird: Eine der 16 Frauen erhob bereits 2018 Anschuldigungen, Copperfield habe sie im Alter von 17 Jahren unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. 2007 wurde er von einer weiteren Frau eines sexuellen Übergriffs bezichtigt.

Legende: David Copperfield trat und tritt weltweit live auf – hier etwa 2005 beim Auftakt seiner Show «An Intimate Evening Of Grand Illusion» im Hallenstadion in Zürich. KEYSTONE / PATRICK B. KRAEMER

Was zeichnet den Entertainer David Copperfield aus? Copperfield ist der kommerziell erfolgreichste Illusionist aller Zeiten, mit einem geschätzten Nettovermögen von gegen einer Milliarde US-Dollar. In seiner Hoch-Zeit in den 1980er- und 1990er-Jahren galten seine Zaubertricks als spektakuläre Ereignisse: So liess Copperfield die Freiheitsstatue verschwinden, ging durch die Chinesische Mauer oder schwebte über dem Grand Canyon. Noch heute gibt er hunderte Liveshows pro Jahr. Für 2024 hat David Copperfield angekündigt, den Mond verschwinden lassen zu wollen.