Werner Düggelin wurde 1929 in Siebnen (SZ) geboren. Er studierte in Zürich «kurz und ohne Erfolg» Germanistik, war aber schon als 19-Jähriger als Beleuchter am Theater Zürich tätig. Von dort ging er in den 1950er-Jahren nach Paris und gründete seine eigene Theater-Compagnie. Er zog weiter nach Darmstadt und München, bevor er 1968 in die Schweiz zurückkehrte.

Hier übernahm Düggelin für sieben Jahre die Intendanz am Basler Stadttheater. Von 1975 an arbeitete Werner Düggelin als freier Regisseur an verschiedenen Bühnen in Europa, unter anderem in Wien, Salzburg, Mannheim und Zürich. Düggelin kündigte 2014 als 84-Jähriger seinen Rückzug in den Ruhestand an.

Für seine Arbeit wurde unter anderem mit dem Hans-Reinhart-Ring (1987), dem Basler Kulturpreis (1995), dem Nestroy-Theaterpreis (2010) und dem Kunstpreis der Stadt Zürich (2014) ausgezeichnet.