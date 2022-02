Als Intendantin, Kuratorin und Programmdirektorin war Binder zuletzt für das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch und die Tanzsparte der Göteborger Oper verantwortlich. Binder übernimmt nun für zwei Jahre, von 2023 bis 2025, die Künstlerische Leitung des Balletts am Theater Basel.

«Ich freue mich sehr über die Einladung ans Theater Basel und besonders auf die Tanzcompagnie», erklärt Adolphe Binder. «Basel ist eine inspirierende Kunststadt im Herzen Europas.» Das Theater Basel sei ein aussergewöhnliches Dreispartenhaus mit einem vielseitigen Ensemble und einer hochmotivierten Leitung.

«Eine Art Biennale»

In den zwei Jahren am Theater Basel ist es ihr Ziel, eine möglichst grosse Bandbreite an verschiedenen Handschriften zu präsentieren und so den Horizont dafür zu öffnen, was im Tanz alles möglich ist.

Theater-Intendant Benedikt von Peter erklärt: «Das zweijährige Engagement von Adolphe Binder für das Theater Basel ist für mich eine Art Biennale. Es gibt ihr die Freiheit und den Raum, Neues zu kreieren. Ich freue mich auf die spannende Zeit mit ihr am Theater Basel.»