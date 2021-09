Legende: Daniela Widmer und David Koch Keystone

Im Sommer 2011 reisten Daniela Widmer und ihr damaliger Freund David Och im VW-Bus nach Indien. Auf der Rückfahrt durch Pakistan wurde das Paar entführt und 500 Kilometer Richtung Norden ins pakistanische Waziristan verschleppt, nahe der Grenze zu Afghanistan, ins Stammland der Taliban.



Misshandelt wurden sie nicht, lebten aber achteinhalb Monate in ständiger Todesangst und unter schlimmsten hygienischen Bedingungen. David Och erkrankte zweimal an Malaria und nahm 22 Kilo ab.



Im Laufe der Monate wurde die Situation immer auswegloser. Als sich in den Wintermonaten auch die letzte Hoffnung auf einen Erfolg der Verhandlungen zerschlug und die Bewachung immer nachlässiger wurde, gelang dem Paar nach achteinhalb Monaten die Flucht.



Die Ex-Geiseln wurden in der Schweiz heftig kritisiert, weil sie sich selber in Gefahr gebracht hätten. Auch an der Fluchtversion der beiden wurde von Experten gezweifelt.