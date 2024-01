Länger her, immer noch herrlich: Von den vielen Geschichten, die das Berufsleben des Christian Bale umranken, gehört bis heute eine zu den wahrsten, in der das Unwort «F-Bomb-Tirade» eine Hauptrolle spielt.

2019 war es, als ein Schelm der Teufel ritt, eine angejahrte Tonaufnahme zu leaken. Darauf ist zu hören, wie Bale auf dem Set von «Terminator: Salvation» (2009) den Kameramann zusammenstaucht. Minutenlang.

Der Abgefertigte hatte sich angemasst, Christian Bale während eines Takes aus dem Takt zu bringen. «Das kann passieren», sagte der Schauspieler danach unnachsichtig. «Aber nicht zweimal.»

Legende: Christian Bale in «Terminator: Salvation» (2009): Jahre nach den Dreharbeiten zu diesem Film kam der Schauspieler selbst unter Beschuss – wegen eines Audio-Leaks. Sony Pictures

Der Vorfall bestätigte ein Vorurteil, das selbst Bales Mutter nicht aus der Welt schaffte. «So sprach er auch mit uns», klagte sie, «stets von oben herab.» Sie hatte davor schon mit ihrem Sohn gebrochen.

Es gibt gute Gründe, zu Bale aufzuschauen. Der Weltstar mit britischen Wurzeln wurde früh zum Überflieger. Auch das scheint einer gewissen familiären Berufslogik geschuldet: Grossvater Bale war Pilot bei der «Royal Air Force».