Kult-Cop Bax alias David Constantin («Tschugger») und Meryl Marti («Die Beschatter») gewinnen in Solothurn den Prix Swissperform.

Bax gewinnt! Schauspieler und Regisseur David ist mit dem Prix Swissperform für die beste Hauptrolle 2023 ausgezeichnet worden. «Dieser Bax, sexy und total grössenwahnsinnig, verpeilt aber immer mit einem kristallklaren moralischen Kompass ist eine Wucht», hiess es Sonntagabend an der Verleihung in Solothurn.

«Nur schon Dein Mut, Deine unverwüstliche Energie und Dein Durchhaltewillen sind preisverdächtig. Dass Du dann aber auch noch die Hauptrolle so hinlegst, wie Du das tust, hat uns restlos überzeugt», erläuterte Schauspieler Samuel Streiff, der als Moderator durch die Verleihung führte.

«Prix Swissperform» Box aufklappen Box zuklappen Seit 2001 wird mit dem «Prix Swissperform» jährlich eine weibliche und männliche Hauptrolle sowie eine Nebenrolle ausgezeichnet. Ausserdem zeichnet die Jury mit dem Spezialpreis eine besondere Leistung in Schweizer Fernsehproduktionen aus. Ab 2023 wird nur noch eine beste Hauptrolle genderneutral und dafür zusätzlich ein Newcomerpreis vergeben. Jede der vier Kategorien ist mit 10’000 Franken dotiert.

«Berührend und kraftvoll»

Doch nicht nur David Constantin konnte sich freuen: Meryl Marti, die in der SRF-Serie «Die Beschatter» Agotha spielt, gewann den Prix Swissperform – Nachwuchspreis 2023.

«Liebe Meryl, wir haben Dir sehr gerne dabei zugeschaut, wie Du Deine Agotha hart und zornig gemacht hast, weil sie auf jeden Fall verhindern will, dass wir sehen können, wie zart und verletzlich sie eigentlich ist. Das ist sehr berührend und sehr kraftvoll», sagt Streiff in der Laudatio.

56:07 Video Sei nicht naiv (Staffel 1, Folge 1) Aus Die Beschatter vom 30.10.2022. abspielen. Laufzeit 56 Minuten 7 Sekunden.

Der Preis für die beste Nebenrolle geht an die welsche Schauspielerin Clarina Sierro für ihre Rolle als Elise Jacottet in der RTS-Serie «Hors Saison».

Spezialpreis an Lale Yavasch

Der Spezialpreis der Jury geht dieses Jahr an Lale Yavasch, für ihre Rolle in der zweiten Staffel von «Neumatt» als bösartige Fillialleiterin, und für ihre Rolle als Imbiss-Besitzerin mit Herz in «Die Beschatter».

«Wenn Du auf dem Bildschirm auftauchst, liebe Lale, schaut man sofort hin», erklärte Samuel Streiff. «Deine Figuren sind direkt, zerbrechlich, warmherzig, widersprüchlich, impulsiv – manchmal auch alles aufs Mal. Liebe Lale, in unserer Auswahl bist Du gleich in zwei Serien von SRF aufgetaucht, und Du hast uns im Sturm erobert.»