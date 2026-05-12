In diesem Jahr sind nur zwei US-Produktionen im Wettbewerb von Cannes, dafür aber das «Who is Who» der internationalen Szene, wie Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi oder Hirokazu Kore-eda. Und es gibt einen Hauch «White Lotus».

Das Filmfestival Cannes wird dieses Jahr besondere Gäste haben. Die vierte Staffel der Hit-Serie «White Lotus» wird an der Croisette gedreht. Laut dem Branchenblatt «Variety» geht es um zwei rivalisierende Hollywood-Produktionen und ihre Crews, die am berühmten Wettbewerb teilnehmen.

Auch wenn die eigentliche Produktion erst nach Ende der Filmfestspiele beginnt (es soll im Palais des Festivals, auf dem roten Teppich und in den umliegenden Gebäuden gedreht werden), wird ein Team schon während des Festivals filmen. Die Schauspieler und Schauspielerinnen von «White Lotus» sollen dazu auch über einen roten Teppich gehen. Die Frage ist, wann und zu welchem Film das sein könnte.

Auch das ist Cannes 2026: Ärger um das Festival-Plakat Box aufklappen Box zuklappen Legende: Festival de Cannes Das Plakat des 79. Filmfestivals von Cannes zeigt Susan Sarandon und Geena Davis in «Thelma & Louise», der 1991 an der Croisette Premiere feierte. Das feministische Kollektiv 50/50 kritisiert jedoch das Plakat: Die Gruppe empfindet das Herausstellen der weiblichen Charaktere als «Feigenblatt» angesichts der geringen Anzahl von Regisseurinnen in Cannes. Von den 22 Filmen im Wettbewerb stammen nur fünf von Frauen. Seit der Gründung des Festivals im Jahr 1946 waren es dem Kollektiv zufolge sechs Prozent der Filme.

Die Filme am Festival

Dieses Jahr sind in Cannes tatsächlich nur zwei US-Filme im Wettbewerb vertreten: Ira Sachs’ Aids-Drama «The Man I Love» mit Rami Malek. Und mit mehr Stars: der Krimi «Paper Tiger» mit Scarlett Johansson, Adam Driver und Miles Teller.

Legende: «Paper Tiger»: Scarlett Johansson spielt in diesem Film die weibliche Hauptrolle. Es geht um zwei Brüder, die sich mit der russischen Mafia anlegen. Neon

Ausserhalb des Wettbewerbs gibt John Travolta mit der Verfilmung seines eigenen Kinderbuchs «Propeller One-Way Night Coach» sein Regiedebüt. Andy Garcia kommt als Regisseur, Produzent, Autor und Schauspieler mit dem Krimi «Diamond» an die Côte d'Azur, in dem unter anderem Vicky Krieps, Brendan Fraser, Bill Murray und Dustin Hoffman mitspielen.

Kristen Stewart und Woody Harrelson sind dieses Mal mit der französischen Vater-Tochter-Komödie «Full Phil» vom französischen Filmemacher Quentin Dupieux vertreten.

Lokale Prominenz

Ap­ro­pos Französisch: Vielleicht fokussieren sich die Macher von «White Lotus» ja auf Premieren einheimischer Prominenz für ihren Dreh am Festival von Cannes?

In Asgar Farhadis Drama «Histoires Parallèles» wären da Isabelle Huppert und Filmlegende Catherine Deneuve dabei. Der Wettbewerbsfilm des iranischen Regisseurs würde für die «White Lotus»-Crew Sinn ergeben, weil darin auch Vincent Cassel mitspielt. Denn der hat auch eine Rolle in der kommenden «White Lotus»-Staffel. Insofern wäre es naheliegend, dass das Serien-Team auf dieser Premiere dreht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Isabelle Huppert spielt in Asgar Farhadis Drama «Histoires Parallèles» die Schriftstellerin Sylvie. Um sich inspirieren zu lassen, fängt sie an, heimlich ihre Nachbarn zu beobachten. Bildquelle: Frenetic. 1 / 2 Legende: Isabelle Huppert spielt in Asgar Farhadis Drama «Histoires Parallèles» die Schriftstellerin Sylvie. Um sich inspirieren zu lassen, fängt sie an, heimlich ihre Nachbarn zu beobachten. Frenetic

Bild 2 von 2. Vincent Cassel («Ocean’s 12») spielt in der Serie «White Lotus» und dem Cannes-Wettbewerbsfilm «Histoires Parallèles» mit. Bildquelle: Imago/Anadolou Agency. 2 / 2 Legende: Vincent Cassel («Ocean’s 12») spielt in der Serie «White Lotus» und dem Cannes-Wettbewerbsfilm «Histoires Parallèles» mit. Imago/Anadolou Agency Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«White Lotus» ist eine Serie, die inhaltlich manchmal mit der Keule und manchmal mit dem Florett arbeitet. Möchte man es in Cannes subtil angehen, dreht man auf den Premieren von namhaften Regisseuren wie Pedro Almodóvar, Hirokazu Kore-eda, Steven Soderbergh, Marie Kreutzer oder Volker Schlöndorff. Da weiss die Mehrheit nicht, wie sie aussehen. Aber Filmfreunde würden jubeln.

Und es würde zum diesjährigen Festival passen, wo mehr europäische Filme und weniger Hollywood als in den vergangenen Jahren zu sehen sein werden.

Legende: Pedro Almodóvars «Amarga Navidad» läuft im Wettbewerb von Cannes. Es geht um die Werbefilmmacherin Elsa (Bárbara Lennie, links, mit Milena Smit), deren Mutter stirbt. Der Film kommt schon am 21. Mai in unsere Kinos. Pathe

Und die Schweiz?

Aus Schweizer Sicht – kein Film ist im Wettbewerb, einer ist in einer Nebenreihe – hat vielleicht nur eine Produktion Chancen, als Hintergrund für «White Lotus» zu dienen. Das wäre die deutsch-schweizerische Koproduktion «I'll be gone in June» der deutschen Regisseurin Katharina Rivilis. Veteran Wim Wenders ist hier gar Co-Produzent.

Legende: Mit sechs Spiel- und Dokumentarfilmen, sowie Kurzfilmen ist die Schweiz am Cannes Film Festival und der Nebensektion «Quinzaine des cinéastes» dabei. Darunter: «I'll be gone in June» mit Naomi Cosma. DCM

Die vierte Staffel «White Lotus» soll 2027 anlaufen. Dann werden wir sehen, wo die Macher gedreht haben.

Vielleicht stellen wir fest, dass sie auf Nummer sicher gegangen sind und auf der abschliessenden Preisverleihung gedreht haben. Da werden alle Wettbewerbsteilnehmer sein, plus Barbra Streisand («Funny Girl»), die eine Ehrenpalme erhält.