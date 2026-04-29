- Nach dem Ausstieg der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter (59) bei der Hit-Serie «The White Lotus» ist Ersatz gefunden worden.
- Oscar-Preisträgerin Laura Dern (59) wird in der vierten Staffel der Serie um eine Luxus-Hotelkette mitspielen, gab der Sender HBO bekannt.
Die Dreharbeiten zu der vierten Staffel waren bereits angelaufen, als vorige Woche bekannt wurde, dass Carter ausscheidet. «Es hatte sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte», sagte ein Sprecher von HBO. «Die Rolle wurde daraufhin überdacht und wird derzeit umgeschrieben und neu besetzt.»
US-Regisseur White, der Schöpfer der Erfolgsserie, hat mit Dern schon früher zusammengearbeitet. Sie spielte unter anderem die Hauptrolle in seiner Serie «Enlightened», für die Dern 2012 einen Golden Globe bekam. Den Oscar erhielt sie für ihre Nebenrolle in «Marriage Story» (2020).