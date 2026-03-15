- In Los Angeles läuft die 98. Ausgabe der Academy Awards . Sie können die Show auf SRF 2 oder hier im Stream verfolgen.
- Welche Filme und Stars gewinnen die begehrten Oscars? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.
- 2026 hat es kein Schweizer Film unter die Nominierten geschafft.
Themen in diesem Liveticker
- Doku-Kurzfilm-Oscar für «All the Empty Rooms»
- «Avatar» holt den Effekt-Oscar – in alter Tradition
- Weiter geht's: «Frankenstein» gewinnt auch beim Szenenbild
- Hollywood ehrt Redford, Keaton – und auch einen Schweizer
- Billy Crystal erinnert an Rob Reiner
- «Sinners» gewinnt beim Originaldrehbuch
- Drehbuch-Oscar für «One Battle After Another»
- Sean Penn glänzt mit Gewinn und Abwesenheit
- Doppelter Sieg beim Kurzfilm-Oscar
- Erster Casting-Oscar geht an «One Battle After Another»
Quellen: Agenturen/SRF