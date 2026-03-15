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98. Oscar-Verleihung Casting-Oscar geht an «One Battle After Another»

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15.03.2026, 11:59

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  • In Los Angeles läuft die 98. Ausgabe der Academy Awards . Sie können die Show auf SRF 2 oder hier im Stream verfolgen.
  • Welche Filme und Stars gewinnen die begehrten Oscars? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.
  • 2026 hat es kein Schweizer Film unter die Nominierten geschafft.

Themen in diesem Liveticker

  • Doku-Kurzfilm-Oscar für «All the Empty Rooms»
  • «Avatar» holt den Effekt-Oscar – in alter Tradition
  • Weiter geht's: «Frankenstein» gewinnt auch beim Szenenbild
  • Hollywood ehrt Redford, Keaton – und auch einen Schweizer
  • Billy Crystal erinnert an Rob Reiner
  • «Sinners» gewinnt beim Originaldrehbuch
  • Drehbuch-Oscar für «One Battle After Another»
  • Sean Penn glänzt mit Gewinn und Abwesenheit
  • Doppelter Sieg beim Kurzfilm-Oscar
  • Erster Casting-Oscar geht an «One Battle After Another»

Quellen: Agenturen/SRF

Radio SRF2 Kultur, 9.3.2026, 8:00 Uhr

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