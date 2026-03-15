Doku-Kurzfilm-Oscar für «All the Empty Rooms»

«Avatar» holt den Effekt-Oscar – in alter Tradition

Weiter geht's: «Frankenstein» gewinnt auch beim Szenenbild

Hollywood ehrt Redford, Keaton – und auch einen Schweizer

Billy Crystal erinnert an Rob Reiner

«Sinners» gewinnt beim Originaldrehbuch

Drehbuch-Oscar für «One Battle After Another»

Sean Penn glänzt mit Gewinn und Abwesenheit

Doppelter Sieg beim Kurzfilm-Oscar