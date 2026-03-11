 Zum Inhalt springen

«3 vo 5» – das Kultquiz Einen Oscar gefällig? Testen Sie Ihr Wissen

Fünf Fragen – mindestens drei Antworten müssen richtig sein, damit wir sagen können: «The Oscar goes to... you!»

11.03.2026, 20:04

Die Nacht der Nächte steht bevor. Am 15. März werden in Los Angeles im Dolby Theater zum 98. Mal die Oscars vergeben. Die bedeutendste Filmpreisverleihung zieht weltweit jeweils Millionen vor den Bildschirm. Zur Einstimmung und als kleinen Vorgeschmack, können Sie Ihr Wissen rund um die Academy Awards testen.

Die Quizwelt auf SRF

Box aufklappen Box zuklappen

Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.

