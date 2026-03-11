Die Nacht der Nächte steht bevor. Am 15. März werden in Los Angeles im Dolby Theater zum 98. Mal die Oscars vergeben. Die bedeutendste Filmpreisverleihung zieht weltweit jeweils Millionen vor den Bildschirm. Zur Einstimmung und als kleinen Vorgeschmack, können Sie Ihr Wissen rund um die Academy Awards testen.
Die Quizwelt auf SRF
Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.