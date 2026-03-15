- Die 98. Ausgabe der Academy Awards findet in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles statt. Seit 23 Uhr können Sie den roten Teppich und die Preisverleihung im TV auf SRF 2 oder hier im Stream verfolgen.
- Welche Filme und Stars gewinnen die begehrten Oscars? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.
- 2026 hat es kein Schweizer Film unter die Nominierten geschafft.
Themen in diesem Liveticker
- Amy Madigan gewinnt den ersten Schauspiel-Oscar des Abends
- «Letzter menschlicher Host»: O’Brien eröffnet mit Seitenhieb
- Conan O'Brien erklärt die Oscars für eröffnet!
- Kontrollverlust auf der Oscar-Bühne
- Rekordjahr für Frauen bei den Oscars
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Quellen: Agenturen/SRF