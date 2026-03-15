- In Los Angeles ist die 98. Ausgabe der Academy Awards über die Bühne gegangen.
- Gewinner des Abend ist «One Battle After Another» mit sechs Oscars, darunter in der Hauptkategorie «Bester Film».
- Michael B. Johnson («Sinners») gewinnt den Oscar als bester Hauptdarsteller, Jessie Buckley («Hamnet») als Hauptdarstellerin.
- Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht an Sean Penn für seine Rolle in «One Battle After Another». Amy Madigan («Weapons») gewinnt den Oscar als beste Nebendarstellerin.
- Erstmals geht der Oscar für die beste Kameraführung an eine Frau: Die US-Amerikanerin Autumn Durald Arkapaw wurde für «Sinners» ausgezeichnet.
Themen in diesem Liveticker
- Das war's von der 98. Oscar-Verleihung
- Sechsfacher Oscar-Triumph für «One Battle After Another»
- «One Battle After Another» gewinnt den Oscar für den besten Film
- Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Oscar
- Erste Nominierung – erster Oscar für Michael B. Jordan
- Krönung für Paul Thomas Anderson
- Nach Song-Debatte: «Golden» holt den Oscar
- Norwegen holt ersten «International Oscar»
- Historischer Kamera-Oscar für Autumn Durald Arkapaw
- Schnitt-Oscar für «One Battle After Another»
Quellen: Agenturen/SRF