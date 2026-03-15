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98. Oscar-Verleihung «One Battle After Another» als bester Film geehrt

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15.03.2026, 11:59

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  • In Los Angeles ist die 98. Ausgabe der Academy Awards über die Bühne gegangen.
  • Gewinner des Abend ist «One Battle After Another» mit sechs Oscars.
  • Welche Filme und Stars gewinnen die begehrten Oscars? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.
  • 2026 hat es kein Schweizer Film unter die Nominierten geschafft.

Themen in diesem Liveticker

  • Sechsfacher Oscar-Triumph für «One Battle After Another»
  • «One Battle After Another» gewinnt den Oscar für den besten Film
  • Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Oscar
  • Erste Nominierung – erster Oscar für Michael B. Jordan
  • Krönung für Paul Thomas Anderson
  • Nach Song-Debatte: «Golden» holt den Oscar
  • Norwegen holt ersten «International Oscar»
  • Historischer Kamera-Oscar für Autumn Durald Arkapaw
  • Schnitt-Oscar für «One Battle After Another»
  • Trump wird zur Zielscheibe der Oscar-Witze

Quellen: Agenturen/SRF

Radio SRF2 Kultur, 9.3.2026, 8:00 Uhr

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