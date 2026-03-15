- In Los Angeles ist die 98. Ausgabe der Academy Awards über die Bühne gegangen.
- Gewinner des Abend ist «One Battle After Another» mit sechs Oscars.
- Welche Filme und Stars gewinnen die begehrten Oscars? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.
- 2026 hat es kein Schweizer Film unter die Nominierten geschafft.
Themen in diesem Liveticker
- Sechsfacher Oscar-Triumph für «One Battle After Another»
- «One Battle After Another» gewinnt den Oscar für den besten Film
- Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Oscar
- Erste Nominierung – erster Oscar für Michael B. Jordan
- Krönung für Paul Thomas Anderson
- Nach Song-Debatte: «Golden» holt den Oscar
- Norwegen holt ersten «International Oscar»
- Historischer Kamera-Oscar für Autumn Durald Arkapaw
- Schnitt-Oscar für «One Battle After Another»
- Trump wird zur Zielscheibe der Oscar-Witze
Quellen: Agenturen/SRF