Sechsfacher Oscar-Triumph für «One Battle After Another»

«One Battle After Another» gewinnt den Oscar für den besten Film

Jessie Buckley gewinnt ihren ersten Oscar

Erste Nominierung – erster Oscar für Michael B. Jordan

Krönung für Paul Thomas Anderson

Nach Song-Debatte: «Golden» holt den Oscar

Norwegen holt ersten «International Oscar»

Historischer Kamera-Oscar für Autumn Durald Arkapaw

Schnitt-Oscar für «One Battle After Another»