Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die European Film Awards würdigen seit 1988 jährlich herausragende Leistungen von europäischen Filmschaffenden. Sie finden alle zwei Jahre in Berlin statt und reisen in den übrigen Jahren durch ganz Europa: nach Städten wie London, Paris, Rom, Barcelona und Reykjavík, nun erstmals in die Schweiz, nach Luzern.

Verfolgen Sie die Preisverleihung oben in unserem Livestream.