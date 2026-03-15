- Die 98. Ausgabe der Academy Awards findet in der Nacht von Sonntag auf Montag in Los Angeles statt. Ab 23 Uhr können Sie den roten Teppich und die Preisverleihung im TV auf SRF 2 oder hier im Stream verfolgen.
- Welche Filme und Stars gewinnen die begehrten Oscars? Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden.
- 2026 hat es kein Schweizer Film unter die Nominierten geschafft.
Themen in diesem Liveticker
- Glamour und Emotionen: Was wissen Sie über die Oscar-Verleihung?
- Preisgekrönt und nominiert: Filmperlen auf Play SRF
- Wer wird die Oscars moderieren?
- Wird «Sinners» zum grossen Gewinner der Oscar-Nacht?
- Wer wird beste Hauptdarstellerin?
- 98. Oscars – mit neuer Kategorie
- Wer geht ins Rennen um die Trophäe «Bester Film»?
- Rekorde über Rekorde: die erfolgreichsten Filme aller Zeiten
- Wer wird bester Hauptdarsteller?
- Das sind die Oscar-Favoriten des SRF-Publikums
Quellen: Agenturen/SRF