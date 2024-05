Ein Gericht in Teheran verurteilte den 52-jährigen Filmemacher zu acht Jahren Haft – ein weiterer Versuch, ihn mundtot zu machen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Einmal mehr gehen die iranischen Behörden rigoros gegen einen kritischen Kulturschaffenden vor: Berichten zufolge ist der bekannte iranische Filmemacher und Berlinale-Gewinner Mohammad Rasoulof («There is no Evil») zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Der Rechtsanwalt Babak Paknia schrieb gestern Mittwoch auf der Plattform X, dass ein Gericht in Teheran den 52-Jährigen zu acht Jahren Haft verurteilt habe. Fünf Jahre davon würden vollstreckt werden können. Zudem soll der Regisseur mit Peitschenhieben bestraft werden.

Audio Irans Bevölkerung hält wenig von der aggressiven Aussenpolitik 06:34 min, aus Echo der Zeit vom 03.05.2024. Bild: Keystone/Abed In Taherkenareh abspielen. Laufzeit 6 Minuten 34 Sekunden.

Die Justiz begründe das strenge Urteil mit Verstössen gegen die nationale Sicherheit, so der Verteidiger. Rasoulof soll darüber hinaus eine Geldstrafe zahlen, auch die Beschlagnahmung von Eigentum wurde erwähnt.

Von der iranischen Justiz gab es zunächst keine Bestätigung für das Urteil. Einige iranische Medien griffen den Post des Anwalts auf.

Rasoulof war bereits 2022 im Gefängnis

Vor gut einem Jahr war Rasoulof mit einem Ausreiseverbot belegt worden. Laut Aktivisten sollte damit eine Teilnahme des kritischen Regisseurs an den Filmfestspielen von Cannes verhindert werden.

Im Februar 2023 erst war der Filmemacher nach rund sieben Monaten Haft aus dem berüchtigten Teheraner Gefängnis Ewin freigelassen worden. Vor seiner Inhaftierung hatte er sich kritisch zu dem Einsturz einer Einkaufspassage in der südwestiranischen Stadt Abadan mit vielen Toten geäussert.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Kritik an der Regierung Filmemacher im Iran werden verfolgt und verhaftet 13.07.2022 Mit Video

Rasoulof, der 2020 den Goldenen Bären der Berlinale für seinen Film «There is no Evil» erhalten hatte, gilt im Land als äusserst kritischer Filmemacher. Trotz langjährigen Berufsverbots schaffte er es immer wieder, Filme zu machen. Er lebte abwechselnd in Teheran und Hamburg.