Inhalt

Deal mit Disney - Elsa und Anna sprechen jetzt auch samisch

Für «Frozen 2» bediente sich Disney zahlreicher samischer Symbole – das nordeuropäische Urvolk verlange aber eine Zusammenarbeit: So kam Disneys Kassenschlager am Weihnachtstag als Gegenleistung in der Sprache der samischen Indigenen in die dortigen Kinos.