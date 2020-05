Den grössten Teil des Jahres arbeitet die Organisation am jährlichen «Filme für die Erde Festival». Der Eintritt ist für alle Besucher und Besucherinnen kostenlos. Mit den Einnahmen aus dem Sponsoring des Festivals, Mitgliederbeiträgen und Spenden finanziert sich die gemeinnützige Stiftung grösstenteils.

Am jährlichen Festival finden an 21 Standorten in der Schweiz, Deutschland und Liechtenstein Filmvorführungen statt. Insgesamt kommen am Festivaltag ca. 17’000 Besucher und Besucherinnen zusammen. Ob und in welcher Form das Event dieses Jahr am 18. September stattfinden kann, ist noch offen.