Prominenter Neuzugang für die vierte Staffel der Erfolgsserie «The White Lotus»: Vorige Woche war die Britin Helena Bonham Carter ausgeschieden, eine Oscar-Preisträgerin aus Hollywood kommt neu dazu.

Nach dem Ausstieg der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter (59) bei der Hit-Serie «The White Lotus» ist Ersatz gefunden worden.

Oscar-Preisträgerin Laura Dern (59) wird in der vierten Staffel der Serie um eine Luxus-Hotelkette mitspielen, gab der Sender HBO bekannt.

Die Dreharbeiten zu der vierten Staffel waren bereits angelaufen, als vorige Woche bekannt wurde, dass Carter ausscheidet. «Es hatte sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte», sagte ein Sprecher von HBO. «Die Rolle wurde daraufhin überdacht und wird derzeit umgeschrieben und neu besetzt.»

Legende: Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire «The White Lotus» rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette spielt in Frankreich vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes an der Côte d’Azur. Neu mit dabei: Oscar-Preisträgerin Laura Dern. Getty Images/Jeff Spicer

US-Regisseur White, der Schöpfer der Erfolgsserie, hat mit Dern schon früher zusammengearbeitet. Sie spielte unter anderem die Hauptrolle in seiner Serie «Enlightened», für die Dern 2012 einen Golden Globe bekam. Den Oscar erhielt sie für ihre Nebenrolle in «Marriage Story» (2020).