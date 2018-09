Im Rahmen des diesjährigen European Script Award wurden am Freitag, 7. September 2018, in Helsinki die originellsten Serien- und Filmdrehbücher aus Europa ausgezeichnet. Dabei gewann die SRF-Serie «Seitentriebe» den ersten Preis in der Kategorie Innovativstes Drehbuch einer Newcomer-Serie des Jahres.

«Seitentriebe» beschäftigt sich auf humorvolle Weise mit dem Liebesleben in Langzeitbeziehungen und sucht nach dem, was heutige Paare im Innersten zusammenhält. Die acht Folgen wurden an verschiedenen Orten im Zürcher Ober- und Unterland gedreht.

Frischer Blick auf die Ehe

Die Jury lobte die Serie und betonte, dass «Seitentriebe» einen unterhaltsamen und frischen Blick auf die Ehe bietet. Die Grundlage für den Erfolg dieser knackigen Serie liege im brillanten Drehbuch, rühmten die Preisrichter.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Güzin Kar. Die Autorin und Regisseurin schreibt und inszeniert Spielfilme für Kino und Fernsehen wie «Die wilden Hühner», «Achtung, fertig, WK!» oder «Fliegende Fische», zudem schreibt sie Bücher und Kolumnen.

Eine zweite Staffel von «Seitentriebe» ist geplant. Die Dreharbeiten sollen schon bald beginnen.

Schreibtalente in der TV-Branche

Der European Script Award wurde in Zusammenarbeit mit der European Alliance for Television and Culture (EATC) ins Leben gerufen. Die Auszeichnung hebt neue Schreibtalente in der Fernsehbranche hervor.

Der Wettbewerb steht allen nationalen Rundfunkveranstaltern und Produktionsfirmen mit Sitz in Europa offen. Die diesjährige Ausgabe fand wieder in Zusammenarbeit mit dem Helsinki Script Festival statt.