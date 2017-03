Schweizer Jugendfilmtage

Schweizer Jugendfilmtage / Pascal Reimann

An den 41. Schweizer Jugendfilmtagen messen sich in fünf Kategorien 45 Kurzfilme aus der Deutschschweiz, der Romandie und dem Tessin. Das Festival findet vom 15. bis 19. März 2017 am Zürcher Theater der Künste und im Kino Xenix statt.

An den Jugendfilmtagen haben bereits Regisseure wie Bettina Oberli oder Christoph Schaub ihre ersten Schritte getan.