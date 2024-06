Wer in den letzten zwei Jahren im Kino war, musste dabei schon mal drei Stunden stillsitzen. Wie bei «Oppenheimer» mit 180 Minuten. Und vielleicht hat sich jemand bei Martin Scorseses dreieinhalbstündigen Epos «Killers of the Flower Moon» am Schluss die Frage gestellt, ob es 30 Minuten weniger nicht auch getan hätten?

Legende: Gut aber lang: Martin Scorseses oscarprämiertes Drama «Killers of the Flower Moon». Imago Images / Paramount Pictures / Courtesy Everett Collection

Einst reichten für einen Film 90 Minuten, heute scheinbar nicht mehr. Zumindest nicht bei den erfolgreichsten Kinofilmen in der Schweiz seit 2022: «Avatar: The Way of Water» hat eine Länge von 192 Minuten, «Barbie» kommt auf 114 Minuten, «Top Gun: Maverick» auf 131 Minuten und «Dune II» dauert 166 Minuten.

Spielfilmlänge nimmt stetig zu

Das wollte auch die englische Zeitung «The Economist» wissen und hat über 100’000 Spielfilme analysiert, die seit den 1930er-Jahren international veröffentlicht wurden. Das Ergebnis: Die durchschnittliche Länge ist um rund 32 Prozent gestiegen: Von 81 Minuten in den 1930er-Jahren auf 107 Minuten im Jahr 2022.

Die Länge sei auch vom Genre abhängig, sagt Drehbuchautor Urs Bühler. Er unterrichtet Dramaturgie und Drehbuchschreiben und ist der Meinung, dass beispielsweise Komödien immer noch kurz sind: «Eine Komödie muss sich kurzhalten. Wegen der Aufmerksamkeitsspanne des Publikums. Ein Film kann nicht drei Stunden lang witzig sein, das ermüdet.»

Legende: Kurz und lustig: «Bon Schuur Ticino» mit Beat Schlatter. Spotlight

An diese Formel hat sich zum Beispiel die Schweizer Komödie «Bon Schuur Ticino» gehalten. Mit bescheidenen 88 Minuten war sie in der Schweiz einer der erfolgreichsten Filme des vergangenen Jahres.

Ausflug ins Kino wird zum Event

Binge-Watching auf einer Streaming-Plattform, Doomscrolling auf TikTok und Youtube – das Kino hat heute viel Konkurrenz. Dazu kostet ein Eintritt oft mehr als das Streaming-Abonnement für einen Monat.

Audio Aus dem Archiv: Hat das Kino trotz Streaming eine Zukunft? 04:23 min, aus Rendez-vous vom 17.02.2023. Bild: Keystone/Ennio Leanza abspielen. Laufzeit 4 Minuten 23 Sekunden.

Kinofilme müssten dem Publikum deshalb einen Mehrwert bieten, sagt Urs Bühler, der Kinobesuch müsse ein Event sein: «Meine Beobachtung ist, dass die Showdowns länger geworden sind. Das liegt zum Teil daran, dass Effekte immer aufwendiger und spektakulärer werden, aber auch daran, dass insbesondere Action-Szenen schier unendlich verlängert werden können. Dramaturgisch gesehen spielen sie kaum eine Rolle.»

Mit dem Showdown wird das Publikum aus dem Film entlassen. «Da sollte es einen vom Sitz reissen», so Bühler.

«Da bekommt man was fürs Geld»

Der Länge-Trend zeichnet sich gerade bei den teuren Hollywood-Produktionen ab. Mit bekannten Stars, namhafter Regie und Action-Spektakeln, wollen sie das Publikum fesseln. Wenn es sein muss, drei Stunden lang.

Auf die Frage, ob sich Urs Bühler wünscht, dass Filme etwas kürzen werden sollten, antwortet er wie ein wahrer Filmliebhaber: «Nein, das wünsche ich mir nicht. Ich finde das auch schwer okay, wenn ich etwas für mein Geld bekomme und es Rambazamba gibt.»