In einem Online-Video , Link öffnet in einem neuen Fenstergab das Locarno Filmfestival in diesem Jahr die Gewinnerinnen der Hauptpreise bekannt. Je eine Regisseurin aus der Schweiz und aus Argentinien werden mit einem Leoparden für ihre Filmprojekte ausgezeichnet.

Die Leoparden sind mit je 70'000 Franken dotiert. Damit werden Produktionen von Kinofilmen unterstützt, die wegen der Coronakrise unterbrochen werden mussten.

Legende: Vieles ist anders dieses Jahr: Festivaldirektorin Lili Hinstin mit dem weissen «Pardo 2020». Keystone / PABLO GIANINAZZI

Zweimal Argentinien

Die internationale Jury hat das politische Dokumentarfilmprojekt «Chocobar» der argentinischen Filmemacherin Lucrecia Martel ausgezeichnet. Im Film geht es um die Ermordung des Aktivisten Javier Chocobar im Jahr 2000 und um Fragen der Kolonisierung und der indigenen Kultur.

Die Jury der nationalen Selektion hat sich für die Schweizer Regisseurin Mari Alessandrini entschieden. Sie zeichnete deren Projekt «Zahori» aus. Auch diese Geschichte spielt in Argentinien, sie dreht sich um die Freundschaft zwischen einem Mädchen mit Tessiner Wurzeln und einem Mapuche-Indianer in der patagonischen Steppe.