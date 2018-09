Mit dem «SRF Writer’s Day with ZFF Master Class» setzen ZFF und Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) gemeinsam ein Zeichen für die Autorinnen- und Autorenförderung in der Schweiz: Nach der gelungenen Premiere im Rahmen des letztjährigen Zurich Film Festival steht am 03. Oktober 2018 zum zweiten Mal ein ganzer Tag im Fokus des Drehbuchschreibens. Der «SRF Writer’s Day with ZFF Master Class» ist 2018 im Zürcher Kulturhaus KOSMOS zu Gast.

Den Auftakt zum «SRF Writer’s Day with ZFF Master Class» macht am Morgen das Final-Pitching des sechsten Treatment Awards von SRF und Telepool, an welchem die fünf Finalisten ihre eingereichten Exposés den Juroren präsentieren. Die vierköpfige Jury, unter dem Vorsitz von Güzin Kar, kürt das beste Exposé zum Thema «Gemeinsam sind wir stark». Mit diesem einzigartigen Wettbewerb wird die Bedeutung der Treatmentphase innerhalb der Stoff- und Drehbuchentwicklung für den Schweizer Film gewürdigt.

Anfangs Nachmittag beginnt der für das Publikum zugängliche Teil des «SRF Writer’s Day with ZFF Master Class» im KOSMOS mit der Auftaktveranstaltung zur «ZFF Master Class». Die fünftägige «ZFF Master Class» bringt jedes Jahr aufstrebende Filmemacher und Filmemacherinnen mit internationalen Filmexperten zusammen und ermöglicht den kreativen Talenten, sich untereinander zu vernetzen.

Zum Auftakt am 3. Oktober 2018 gibt eine Koryphäe des Drehbuchschaffens im Forum vom KOSMOS Einblick in ihre Arbeitsweise und lässt das Publikum an ihren Erfahrungen teilhaben.

Höhepunkt des «SRF Writer’s Day with ZFF Master Class» bildet die öffentliche Drehbuchlesung am frühen Abend. Schauspielerinnen und Schauspieler lesen im KOSMOS Forum Drehbuchauszüge aus Gewinnerprojekten des Treatment Award von SRF und Telepool vergangener Jahre sowie aus Drehbüchern der Drehbuchwerkstatt München-Zürich, an der sich SRF in Zusammenarbeit mit FOCAL seit 2011 beteiligt.

Abgeschlossen wird der «SRF Writer’s Day with ZFF Master Class» mit der «ZFF Talent Night» im KOSMOS Klub, welche die jungen Talente feiert und ihnen den direkten Austausch mit Persönlichkeiten der nationalen und internationalen Filmszene ermöglicht.