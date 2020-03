Die neu veröffentlichten Jahreszahlen zeigen: Nach dem schlechten Kinojahr 2018 gab es 2019 eine leichte Erholung. Trotz des Kinostarts von Blockbustern wie «The Lion King», «Avengers: Endgame» oder «Joker» nahmen die Eintritte nur um 6.5% zu. Es wurden 12.5 Millionen Eintritte verzeichnet.

Der Markanteil der Schweizer Filme gemessen an den Eintritten blieb im letzten Jahr mit 6.7% fast unverändert (+0.3%).

Die Anzahl Kinosäle verharrte 2019 auf demselben Wert wie im Jahr zuvor (605 Säle). Die Anzahl aktiver Kinos nahm im letzten Jahr zwar leicht ab (–7 auf insgesamt 269 Kinos), aber die Eröffnung von Multiplexen verhinderte einen Rückgang bei der Anzahl Säle.

Der Anteil an Vorführungen in 3D nahm in den letzten Jahren ab (12% im Jahr 2019, -5 Prozentpunkte seit 2014). Einerseits, weil weniger 3D-Filme in die Kinos kommen. Andererseits scheinen die Kinobetreiber immer weniger auf die teureren 3D-Vorführungen zu setzen und zeigen die Filme in 2D.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Link öffnet in einem neuen Fenster