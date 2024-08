In «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer» erzählt der Zürcher Filmemacher die Geschichte der Arbeitsmigration in die Schweiz. Mal wieder mit einem Kunstgriff – der danebengeht.

«Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer»: Der Titel des Films ist Zusammenfassung und Programm zugleich. Samir demonstriert mit dokumentarischer Akribie die Schweizer Migrationsgeschichte: wie die sozialdemokratische Arbeiterkultur und die solidarischen Errungenschaften der Schweizer Gewerkschaften ab den 1970er-Jahren mit Stimmungsmache gegen «Ausländer» ausgehebelt wurden.

Viel Filmgeschichte

Dazu kann Samir auf verblüffend viel Material zurückgreifen. Über 25 Filme werden zitiert und in Ausschnitten montiert – darunter einschlägige Schweizer Dokumentarfilmklassiker wie «Siamo Italiani» (1964), aber auch «Il valore della donna è il suo silenzio» (1980) von Gertrud Pinkus oder die Komödie «Die Schweizermacher» (1978).

Legende: Viel – auch unbekanntes – Archivmaterial: ein Merkmal von Samirs Migrationsdokumentarfilm «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer». Dschointventschr

Die vielen Filmausschnitte bestätigen den Verdacht, der einen schon beim Lesen des Filmtitels beschleichen kann: Das wissen wir doch eigentlich schon. Tatsächlich. Aber die geballte Ladung von Samirs neuem Dokumentarfilm holt sein Publikum wohl auch gerade darum ziemlich gründlich ab. Jede und jeder stösst hier auf Bilder, Sätze oder Töne, die uns bekannt vorkommen, aus unserer Kindheit oder aus der Jugendzeit.

Damals in Dübendorf

Samir verknüpft das nicht nur alles stringent, er bringt auch, wie schon in früheren Filmen, erfolgreich seine persönliche Familiengeschichte mit ein. Der kleine Junge aus Bagdad, der mit seinen Geschwistern, seinem irakischen Vater und der Schweizer Mutter als «Flüchtling» in Dübendorf ankam, ohne sich bewusst zu sein, dass er im Vergleich zu all den vielen klandestinen sogenannten «Schrank-Kindern» der italienischen Gastarbeiterinnen privilegiert war.

Legende: Spielt bis heute gern mit dem Feuer: Filmemacher Samir, Sohn eines Irakers und einer Schweizerin, hier als Aktivist in jüngeren Jahren. Dschointventschr

Als erzählerisches Element ist diese Ebene effizient und emotional packend. Leider aber enttäuscht zugleich gerade der filmische Kunstgriff, auf den der Filmemacher am stolzesten ist. Er hat in den Dreh- und Entwicklungsjahren für diesen Film viel Aufmerksamkeit generiert mit der verwendeten Animationstechnik.

Ein Hauch von Tom Hanks

Mit einer eigenen Version der «Motion Capture»-Technologie hat er gespielte Szenen in Animationssequenzen verwandelt, in denen er selbst als Kind und Jugendlicher auftreten und sich an Erlebnisse erinnern kann.

Audio Motion-Capturing: Von Games zum Dok-Film 35:03 min Bild: Peter Buchmann / SRF abspielen. Laufzeit 35 Minuten 3 Sekunden.

Allerdings sehen diese Figuren ein wenig aus wie Tom Hanks und seine Mitspieler in Robert Zemeckis’ «The Polar Express», dem ersten Spielfilm, der reale Schauspieler als Animationsfiguren präsentierte. Und damals den Begriff des gruseligen «Uncanny Valley» populär machte: jene Menschendarstellung, die ein wenig geisterhaft wirkt, weil sie eindeutig nicht real, aber auch nicht ausschliesslich künstlich wirkt.

Audio Uncanny Valley 02:43 min, aus 100 Sekunden Wissen vom 09.01.2023. Bild: IMAGO / United Archives abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Damit ist leider ausgerechnet das innovativste Erzähl-Element des Mannes, der schon in seinen Videoanfängen stets einen Sinn für progressiven und zugleich sinnvollen Technikeinsatz demonstrierte, rein ästhetisch gesehen eher befremdend und damit ablenkend.

Kluges Kompendium

Aber inhaltlich ist «Die wundersame Verwandlung der Arbeiterklasse in Ausländer» trotz der stolzen Länge von 130 Minuten ein gut aufgebautes Kompendium zu einem politischen und sozialen Phänomen, das nach wie vor genau eine Funktion hat: die Erzeugung und Instrumentalisierung einer Angst vor «Ausländern» zu politischen Zwecken.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die SRG hat diesen Film via RSI koproduziert.