Der US-amerikanische Drehbuchautor, Regisseur und Produzent George Lucas wird bei den kommenden Filmfestspielen in Cannes eine Ehrenpalme erhalten, wie die Festivalveranstalter am Dienstag bekannt gaben. Lucas ist untrennbar mit der Science-Fiction-Saga «Star Wars» und den «Indiana Jones»-Filmen verbunden. Der Filmemacher wird bei der Abschlusszeremonie des 77. französischen Filmfestivals am 25. Mai geehrt.

Legende: Die Star-Wars-Saga machte ihn weltberühmt: Den Auftakt der Erfolgsgeschichte machte 1977 «Krieg der Sterne», u. a. mit C-3PO und Mark Hamill als Luke Skywalker. IMAGO / United Archives

Im vergangenen Jahr wurde bereits Harrison Ford, einer der Hauptdarsteller in den Lucas-Filmen «Star Wars» und «Indiana Jones», mit einer Ehrenpalme ausgezeichnet. Weitere Preisträger der letzten Jahre waren Michael Douglas, Tom Cruise, Forest Whitaker und Jodie Foster.

«Ich war überrascht und begeistert»

«Das Festival de Cannes hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt», sagte Lucas in einer Erklärung. «Ich war überrascht und begeistert, als mein erster Film, ‹THX-1138›, ausgewählt wurde, um in einem neuen Programm für erstmalige Regisseure, der sogenannten Directors' Fortnight, gezeigt zu werden. Seitdem bin ich bei vielen Gelegenheiten in verschiedenen Funktionen als Autor, Regisseur und Produzent zum Festival zurückgekehrt. Ich fühle mich durch diese besondere Anerkennung, die mir sehr viel bedeutet, wirklich geehrt».