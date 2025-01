Eine junge Frau tötet ihr fünfjähriges Kind. Der folgende Prozess erschütterte vor über 100 Jahren die Ostschweiz und entfachte eine Frauenrechtsdebatte. Nun kommt «Friedas Fall» als aufwühlendes Drama in die Kinos.

St. Gallen im Jahr 1904: Die junge Näherin Frieda Keller tötet ihren nach einer Vergewaltigung unehelich geborenen fünfjährigen Sohn und verscharrt ihn im Wald. Aus Verzweiflung, Scham und Elend.

Als die Leiche gefunden wird, gesteht Frieda sofort: «I bis gsi.» Doch das ist erst der Anfang des Schweizer Dramas «Friedas Fall».

Wer war Frieda Keller? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Wikimedia Commons Frieda Keller wurde als fünftes von elf Kindern in Bischofszell im Kanton Thurgau geboren. Sie machte eine Lehre als Damenschneiderin. Keller wurde von ihrem Chef im Wirtshaus mehrfach vergewaltigt und wurde schwanger. Ihr Vater verstiess sie daraufhin. Ihr Peiniger wurde nie zur Rechenschaft gezogen. 1904 erdrosselte sie aus finanzieller Not, Verzweiflung und Scham ihren fünfjährigen Sohn und wurde vom Kantonsgericht St. Gallen zum Tode verurteilt. Das Urteil löste bei den Schweizer Frauenorganisationen eine Welle der Empörung aus, da keine mildernden Umstände berücksichtigt wurden. Das Todesurteil wurde bald darauf aufgehoben und in eine lebenslange Zuchthausstrafe mit Schweigepflicht in Einzelhaft umgewandelt. Nach 15 Jahren wurde Keller aus der Haft entlassen, physisch und psychisch angeschlagen. Sie erlitt drei Hirnschläge. 1938 wurde sie in die Irrenanstalt Münsterlingen im Kanton Thurgau überwiesen, wo sie 1942 starb.

Wie viel Opfer steckt in der Täterin?

Es kommt zum Prozess. Das Strafrechtssystem stösst an seine Grenzen. Es stellt sich die Frage: Wie viel Opfer steckt in der Täterin? War sie eine kaltblütige Kindsmörderin oder Opfer frauenfeindlicher Gesetze? Oder beides?

Legende: Allein gegen das Patriarchat? «Friedas Fall» entfachte eine Frauenrechts-Debatte in der Männer-dominierten Schweizer Gesellschaft von 1904. Condor Films

Die gebrochene Figur fasziniert die Schweizer Hauptdarstellerin Julia Buchmann: Es sei spannend, wie der Film eine Mörderin – eine Mutter, die ihren Sohn umbringt – darstellt, ohne die Tat zu rechtfertigen oder die Frau zu verurteilen. «Diese Ambivalenz finde ich sehr spannend», so die Schauspielerin. Der Film frage: Was ist das für ein Mensch? Die Tat entfachte damals eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über Scham, Moral und Emanzipation.

Originalschauplätze

Gedreht wurde «Friedas Fall» an Originalschauplätzen wie dem Klosterhof St. Gallen. Für die deutsch-schweizerische Regisseurin Maria Brendle, die 2022 mit ihrem Kurzfilm «Ala Kachuu» für einen Oscar nominiert war, ist es der erste Langspielfilm. «Ich hoffe, dass das Publikum aus dem Film die Themen Solidarität und Gleichberechtigung mitnimmt», so Brendle, «und sich Gedanken darüber macht, dass es sich ab und zu doch lohnt, einen Blick hinter die Kulisse eines Menschen zu werfen».

Der Fall ruft Anwälte, Presse und Zivilgesellschaft auf den Plan, die sich darüber streiten, wie viele Rechte einer Frau überhaupt zustehen. Dabei ist Frauensolidarität wichtig: Die Frau des Staatsanwalts unterstützt Frieda gegen ein patriarchalisches Gesellschafts- und Rechtesystem. Damit stellt sie sich ihrem gesetzestreuen Mann entgegen.

Frauenrechts-Debatte durch wahre Geschichte

Die filmische Umsetzung des Dramas basiert auf dem Roman «Die Verlorene» von Michèle Minelli, und berührt deshalb besonders, weil er die wahre Geschichte der Frieda Keller neu erzählt. Keller wurde 1904 für ihren Kindsmord zum Tod verurteilt, dann jedoch «begnadigt» zu lebenslanger Zuchthausstrafe in Einzelhaft.

Ihr Vergewaltiger wurde nie zur Rechenschaft gezogen. Das damalige Gesetz schützte Verheiratete, welche sich an Frauen vergriffen. Aber das Leiden war nicht umsonst. Frieda Kellers Fall beeinflusste das Strafrechtssystem in der Schweiz. Die Todesstrafe wurde abgeschafft und eine Frauenrechts-Debatte in Gang gesetzt.

«Ich finde es immer sehr wichtig zu reflektieren, was uns zu der Gesellschaft gemacht hat, die wir heute sind», sagt Regisseurin Maria Brendle. «Auch wenn wir Dinge nicht persönlich miterlebt haben, so haben sie doch unseren Alltag und unser Leben geformt. Und unsere heutigen Gesetze und vor allem unseren Stand als Frauen beeinflusst.»

«Friedas Fall» ist ein starkes Stück. Ein wuchtiges Sittenbild, das ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte beleuchtet. Der Film gibt Frida Keller nach 120 Jahren die Chance, gesehen und gehört zu werden.

Kinostart: 23. Januar 2025