«Power of the Dog» hat mit 12 Nominierungen die beste Chance auf einen Oscar. Und auch ein Schweizer Film darf sich Hoffnungen machen.

Die Nominierungen für die Oscars, die am 27. März verliehen werden, wurden bekanntgegeben. die besten Chancen hat der Neflix-Film «Power of the Dog» mit Benedict Cumberbatch, der in 12 Kategorien nominiert ist. Das Sci-Fi-Drama «Dune» holt 10 Nominierungen.

Auch ein Schweizer Film ist unter den Nominierten: «Ala Kachuu – Take and Run» von Maria Brendle wurde für den besten Kurzfilm nominiert.

Die wichtigsten Nominerungen