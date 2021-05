Die 1966 geborene Mirjam von Arx nimmt als Produzentin und Dokumentarfilmerin immer wieder überraschende Themen auf. Ihr Film «Seed Warriors» drehte sich um den Welterbe-Samenbunker in Svalbard, «Virgin Tales» um eine evangelikale Familie in den USA. Jetzt hat im Rahmen der Solothurner Filmtage ihr jüngster Dokumentarfilm Premiere: «The Scent of Fear» - Der Geruch der Angst.