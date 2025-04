Zuschauer mögen es, wenn Hollywood auf sich selber schaut. Weil die Filme und Serien vermeintlich Einblick in die magisch-mysteriöse Welt der Traumfabrik bieten, in die Skandale der Stars und die Kunst des Filmemachens.

Die Beliebtheit des Themas zeigt sich in der Anzahl der Serien, die es gibt. Die Serie «Entourage» (2004) erzählt beispielsweise vom Aufstieg eines Schauspielers, Ryan Murphys «Hollywood» (2020) von einem fiktiven Goldenen Zeitalter nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem People of Color, Frauen und Homosexuelle Karrierechancen haben.

Legende: Beliebtes Sujet Hollywood: In der Comedy-Serie «The Franchise» spielt Daniel Brühl (rechts) einen Arthouse-Regisseur, der einen Superheldenfilm dreht, aber völlig überfordert ist. Sky

Zuletzt gab es die lustige Serie «The Franchise» (2024), die an einem Filmset spielt und das Überangebot an Filmreihen und Superhelden thematisiert.

Wie verfilmt man einen Softdrink?

Neu ist die Serie «The Studio». Die Ausgangslage: Der Studioangestellte Matt Remick (Seth Rogen) wird überraschend Chef von Continental Studios. Er träumt davon, Meisterwerke zu produzieren.

«Wenn es nach mir ginge, würden wir uns darauf konzentrieren, das nächste ‹Rosemary's Baby› oder ‹Stadtneurotiker 2› oder einen anderen grossartigen Film zu drehen, der nicht von einem Perversen gedreht wurde», sagt er. Seine Assistentin antwortet: «Es hat sich herausgestellt, dass Perverse grossartige Filme machen.» Ein Seitenhieb darauf, dass diese Filme von Roman Polański und Woody Allen sind.

Der 42-jährige Seth Rogen spielt Matt Remick. Bekannt durch Rogen durch Filme wie «Knocked Up», «Zack and Mira Make a Porn», «The Interview» oder «The Fabelmans».

Matt Remick mit seinem Boss Griffin Mill, gespielt von Bryan Cranston (bekannt aus der Serie «Breaking Bad»). Der Name seiner Rolle bezieht sich auf zwei Hollywood-Legenden: die Regisseure D.W. Griffith und Cecil DeMille.

Martin Scorsese (rechts) spielt sich in «The Studio» selbst. Er will mit Matt einen Film über den berüchtigten Massenmord in Jonestown machen, Matt jedoch einen über einen Softdrink.

Matts Träume zerplatzen schnell. Sein Boss (Bryan Cranston) will, dass er einen «Kool Aid»-Film dreht, denn «wenn Warner Bros eine Milliarde Dollar mit den Plastiktitten einer pussylosen Puppe verdienen kann, sollten wir in der Lage sein, zwei Milliarden mit der alten Marke Kool-Aid zu verdienen».

Matt versucht, aus dem Streifen über den Softdrink etwas Sehenswertes zu machen und bekommt, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, Oscarpreisträger Martin Scorsese (spielt sich selbst) ins Boot. Aber am Ende muss Matt auf ihn verzichten, und der Starregisseur Scorsese weint sich an der Schulter von Charlize Theron (spielt sich selbst) aus.

Ein Studioboss hat es nicht leicht

Ob schwierige Regisseure oder verlorene Filmrolle, in jeder 30-minütigen Folge stolpert Matt in eine andere Katastrophe. Manchmal ist der Humor direkt, manchmal subtil. In einer Folge besucht Matt ein Set, an dem eine One-Shot-Szene gedreht wird. Der Meta-Gag: Die ganze Folge ist in einer Einstellung gedreht.

Legende: Matt muss dem cholerischen Oscarpreisträger Ron Howard (rechts, spielt sich selbst) erklären, dass die letzten 40 Minuten seines neuen Films todlangweilig sind. Apple TV+

Komiker Seth Rogen hat die Serie mitentwickelt. Er ist auch Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent. Es gibt zudem viele Gaststars. Darunter Ice Cube, Zoë Kravitz und Zac Efron, die sich selbst spielen – und das in gelungenen, oft selbstironischen Auftritten.

Komisch-kritischer Blick auf Hollywood

Nostalgisch wird’s selten. Auf das Goldene Zeitalter der 1940er-Jahre und die Revolution des «New Hollywood» wird nur in Form von Songs und alten Autos Bezug genommen.

Für die alten Zeiten ist kein Platz: «Welcher Zuschauer erkennt schon den Unterschied zwischen Digital und Film?», fragt Matts Freund und Kollege Sal, als es um eine Regisseurin geht, die darauf besteht, auf Celluloid zu drehen.

Legende: Auch Regisseurin und Schauspielerin Olivia Wilde ist eine der vielen Gaststars, die sich in «The Studio» selbst spielen. Apple TV+

Die Serie ist ein komisch-kritischer Blick auf die Industrie und die Menschen, die in ihr arbeiten. Dass es in Hollywood um Geld, nicht um Kunst geht, wurde schon oft erzählt, aber selten so spassig.

«The Studio» ist witzig, die Dialoge schnell und pointiert. Ein Spass, nicht nur für Filmfreunde.

«The Studio» läuft auf Apple +.