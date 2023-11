1: Wann startet die neue SRF-Serie «Davos 1917»?

Das historische Drama wird ab dem 17. Dezember 2023 bei SRF 1 im Fernsehen ausgestrahlt. Bereits ab dem 15. Dezember 2023 stehen alle Episoden auf Play Suisse zur Verfügung. Die SRF-Serie «Davos 1917» wird in sechs Episoden ausgestrahlt.

2: Wo finde ich den Trailer zu «Davos 1917»?

00:40 Video Trailer zu «Davos 1917» Aus Kultur Webvideos vom 15.11.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

3: Worum geht es in dem historischen Drama?

1917: Der Erste Weltkrieg verwüstet Europa. Im Gegensatz dazu erscheint Davos wie eine Oase des Friedens. Doch in Wahrheit tobt hinter den Kulissen in der neutralen Schweiz ein Agentenkrieg der Weltmächte. Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt «Davos 1917» die fiktive Geschichte der Bündner Krankenschwester Johanna Gabathuler, die unerwartet zwischen die Fronten der heimlich operierenden Spione gerät.

Um ihre uneheliche Tochter zurückzugewinnen, lässt sie sich auf ein tödliches Spiel mit dem deutschen Geheimdienst ein – und wird bei einem riskanten Plan, der über Krieg oder Frieden entscheidet, plötzlich zum Zünglein an der Waage.

4: Gibt es Behind the Scenes Material vom «Davos 1917»-Dreh?

1 / 6 Legende: Die Figur derJohanna Gabathuler wurde insbesondere von den Aufzeichnungen der Schweizer Krankenschwester und Pazifistin Mathilde Lejeune-Jehle sowie der österreichischen Krankenschwester Marianne Jarka inspiriert. SRF/DAVOS1917 2 / 6 Legende: Das reale Vorbild der Gräfin Ilse von Hausner war die deutsche Führungsoffizierin Elsbeth Schragmüller. Aufgrund ihrer Brillanz wurde sie zur Leiterin der Sektion Frankreich des deutschen Nachrichtendienstes. SRF/Pascal Mora 3 / 6 Legende: Das Hotel «Schatzalp» in Davos. Das im Jugendstil erbaute Gebäude wurde im Jahr 1900 als Luxus-Sanatorium eröffnet. Heute ist es ein Hotel und Drehort der grössten SRF-Serienproduktion «Davos 1917». KEYSTONE/Christian Beutler 4 / 6 Legende: Das «Davos 1917»-Dreamteam: Dominique Devenport als Krankenschwester Gabathuler und David Kross als Doktor Mangold. SRF/Frank Dicks 5 / 6 Legende: Von der Krankenschwester wird Mangold wie magisch angezogen. Die beiden verlieben sich ineinander – zum ersten Mal erkennt Mangold in seinem tristen Dasein wieder so etwas wie Hoffnung, SRF/DAVOS1917 6 / 6 Legende: Die Dreharbeiten in schneebedeckten Bergregionen bei Eiseskälte stellte das Team vor so manche Herausforderungen. SRF/DAVOS1917

5: Wo wurde die Serie gedreht?

Gedreht wurde von November 2022 bis März 2023 unter anderem im Kanton Graubünden in der Region Prättigau/Davos, auf der Schatzalp und im Unterengadin. Die zentralen Innenaufnahmen fanden in einem ehemaligen Sanatorium in Nordrhein-Westfalen sowie in den Penzing Studios in Bayern statt.

6: Wer sind die Schauspielenden in dem historischen Drama «Davos 1917»?

Die Hauptrollen übernahmen die Luzernerin Dominique Devenport sowie die deutschen Schauspielenden Jeanette Hain und David Kross. In weiteren Rollen spielen Anna Schinz, Hanspeter Müller-Drossaart und Sunnyi Melles.

03:35 Video «Davos 1917» feiert Weltpremiere am ZFF 2023 Aus Gesichter & Geschichten vom 09.10.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 35 Sekunden.

7: Wer führte bei «Davos 1917» Regie?

Die Inszenierung der sechsteiligen Serie hat das Regie-Trio Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu und Christian Theede übernommen. Die Drehbücher stammen von Headautor Adrian Illien und seinen Co-Autorinnen und -Autoren Thomas Hess, Julia Penner und Michael Sauter.

Produziert wird «Davos 1917» von der Schweizer Contrast Film und der Deutschen Letterbox Filmproduktion, in Koproduktion mit Amalia Film sowie dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF und der ARD Degeto.

8: Was macht das SRF-Serienhighlight «Davos 1917» so aussergewöhnlich?

Die Spionageserie ist bislang die aufwendigste Produktion, an der SRF jemals beteiligt war. Das historische Setting, die Kostüme, die Location: All das erforderte eine intensive Recherche und präzise Vorbereitung, um eine authentische Welt zu kreieren.

Die Serienproduktion in Zahlen Box aufklappen Box zuklappen 85 Drehtage

Drehtage Rund 40 Seiten Drehbuch pro Folge

Seiten Drehbuch pro Folge Rund 10 befragte Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen,

von Medizingeschichte über Militärgeschichte, Ortsgeschichte Davos und Schatzalp bis hin zu Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

befragte Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, von Medizingeschichte über Militärgeschichte, Ortsgeschichte Davos und Schatzalp bis hin zu Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 64’723 Gigabyte gedrehtes Filmmaterial

Gigabyte gedrehtes Filmmaterial Über 1500 Statistinnen und Statisten

Statistinnen und Statisten Etwa 1800 Kostüm-Einzelteile für den Cast und rund 10’500 Kostüm-Einzelteile für Statistinnen und Statisten

Kostüm-Einzelteile für den Cast und rund Kostüm-Einzelteile für Statistinnen und Statisten Tiefsttemperatur bei den Aussendrehs: minus 21 Grad Celsius

Hierfür standen dem Team von «Davos 1917» bei allen Produktionsschritten – von der Idee bis zum Dreh und der Postproduktion – Experten und Expertinnen verschiedenster Disziplinen mit Rat und Tat zu Seite.

9: Wie entstand die Idee zu «Davos 1917»?

Der Ursprung für «Davos 1917» bei SRF-Serienchefin Bettina Alber und Drehbuchautor Adrian Illien. Gemeinsam suchten sie nach Ideen für Stoffe mit internationalem Potenzial. Dabei sind sie über Thomas Manns «Der Zauberberg» gestolpert und waren fasziniert von dem Gedanken, eine Serie in dieser Zeit und diesem Setting spielen zu lassen. Das war 2016 – ausgestrahlt wird «Davos 1917» nun sieben Jahre später, im Winter 2023.