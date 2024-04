Was würden Sie Ihrem jüngeren Ich schreiben? Um diese Frage dreht sich die SRF-Serie «Mindblow» mit Dimitri Stapfer in der Hauptrolle. Mit unserem Q&A sind Sie auf den Streamingstart bestens vorbereitet.

1. Wann startet die neue SRF-Serie «Mindblow»?

Die sechsteilige Serie «Mindblow» ist ab dem 21. April 2024 abends bei Play Suisse und Play SRF zum Streamen verfügbar. Zudem wird die Sci-Fi-Comedyserie ab Sonntag, 21. April um 20:05 Uhr bei SRF 1 im TV ausgestrahlt.

2. Worum geht es in der Science-Fiction-Dramedy?

Im Jahr 2003 hat der 20-jährige Musiker Markus (Dimitri Stapfer) noch grosse Träume. Er springt für seine heisere Schwester Eva (Helen Wills) beim «MusicStar»-Casting ein. Damit wollen sie ihre gemeinsame Band, die sie mit ihrem besten Freund Robin (Kay Kysela) haben, an die Spitze der Charts bringen. Doch Markus hat Lampenfieber. Er schluckt eine Beruhigungstablette, die er von einem Mitstreiter erhält.

Sein Casting-Auftritt misslingt komplett und sein Lebensweg ist fortan gepflastert von Pleiten, Pech und Pannen. Als er an seinem 40. Geburtstag auf mysteriöse Weise die Möglichkeit bekommt, sein jüngeres Ich per SMS zu kontaktieren, sieht er darin auf einmal die Chance, sein bisher verpatztes Leben zu verändern und zum Star zu werden. Er warnt sich selbst davor, die Pille anzunehmen – und löst damit eine Kettenreaktion in verschiedene Parallelwelten aus, die sein Leben komplett auf den Kopf stellen.

3. Wo finde ich den Trailer zu «Mindblow»?

00:28 Video Trailer zur SRF-Serie «Mindblow» Aus Trailer vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

4. Wer sind die Schauspielenden in «Mindblow»?

Die Hauptrolle in der Serie spielt Dimitri Stapfer, bekannt aus den SRF-Serien «Frieden», «Wilder», «Neumatt» oder aus «Der Bestatter – Der Film». Er überzeugt in «Mindblow» zusätzlich mit seinem Gesangstalent. Der 30-Jährige verkörpert seine Serienfigur sowohl als 20-Jähriger im Jahr 2004 als auch als 40-Jährigen im Jahr 2024. Helen Wills, Kay Kysela, Sylvie Marinkovic und Palma Ada vervollständigen das realitätsverändernde Ensemble.

Legende: Der Cast von «Mindblow» zusammen mit Headautor und Regisseur Eric Andreae (hinten): v.l.: Sylvie Marinkovic als Sandra Belart, Dimitri Stapfer als Markus Birri, Helen Wills als Eva Birri, Kay Kysela als Robin Ayden. SRF/Pascal Mora

Die turbulente Geschichte konnte auch echte «MusicStar»-Legenden begeistern: So spielen Baschi und Chris von Rohr in Nebenrollen eine fiktionalisierte Version von sich selbst als Teilnehmer beziehungsweise Juror.

5. Gibt es Behind the Scenes Material vom «Mindblow»-Dreh?

1 / 5 Legende: Ein letzter Check und Klappe auf! SRF/Pascal Mora 2 / 5 Legende: Der schicksalshafte Tag: Weil sein Casting floppt, wird Markus zur Lachnummer. Von da an geht sein Leben bergab. SRF/Pascal Mora 3 / 5 Legende: Mit viel Liebe zum Detail werden die Filmsets gebaut – auch für die Nachtdrehs. SRF/Pascal Mora 4 / 5 Legende: Wie sieht die Szene dann auf der Kamera aus? Der perfekte Schuss benötigt viel Augenmass. SRF/Pascal Mora 5 / 5 Legende: Das Wichtigste: Bloss nicht in die Kamera blicken! Gar nicht so einfach, denn besonders unscheinbar sind Filmkameras nicht wirklich. SRF/Pascal Mora

6. Was war das Besondere an der Produktion von «Mindblow»?

«Mindblow» ist die erste SRF-Produktion, in der KI-Technologie massgeblich zur Anwendung kam: vor allem bei der Verjüngung der Protagonisten. Ein Beispiel: In der Serie kommt Baschi aus dem Jahr 2003 vor, so wie er beim damaligen «MusicStar»-Casting aufgetreten ist. Am Set wurde diese Rolle von einem Darsteller in passendem Kostüm gedoubelt. In der Postproduktion wurde das Gesicht des Darstellers mithilfe von Archivmaterial von Baschi und Deepfake-Technologie komplett ausgetauscht.

Trotz des Einsatzes künstlicher Intelligenz wurde jede Einstellungen einzeln bearbeitet, um die kreative Kontrolle über den Prozess zu behalten.

Streaminghinweis Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF «Mindblow» steht ab dem 21. April abends zum Streamen auf Play Suisse und Play SRF zur Verfügung. An folgenden Terminen wird die Serie zudem im TV bei SRF 1 ausgestrahlt: Sonntag, 21. April um 20:05 Uhr: Folge 1 & 2

um 20:05 Uhr: Folge 1 & 2 Montag, 22. April um 20:05 Uhr: Folge 3 & 4

um 20:05 Uhr: Folge 3 & 4 Dienstag, 23. April um 20:05 Uhr: Folge 5 & 6

