1: Wann kommt die 2. Staffel von «Neumatt» und wie viele Folgen gibt es?

Das Schweizer Familiendrama läuft ab 5. Februar 2023 bei SRF 1 im Hauptabendprogramm und wird in acht Folgen à 45 Minuten ausgestrahlt. Ab dem Zeitpunkt stehen alle Episoden auch auf Play Suisse und Play SRF zur Verfügung.

2: Worum geht es in «Neumatt» 2?

Der ehemalige Unternehmensberater Michi Wyss (Julian Koechlin) hat die Zelte in Hamburg abgebrochen und sich für ein wenig glamouröses Leben als Bauer an der Neumatt entschieden. Doch das Leben dort ist alles andere als eine gemähte Wiese: Die Bauern im Dorf meiden ihn, seine Jugendliebe Döme will nicht zu ihm stehen und auf dem Bauernhof fehlt eine offizielle Betriebsleitung.

05:36 Video Ich oder Du: Schauspieler Julian Koechlin und Suzanne Jerosme Aus Gesichter & Geschichten vom 16.03.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 36 Sekunden.

Um den Hof zu retten und die Gunst der Bauern zurückzugewinnen, heuert Michi als Consultant bei einem Lebensmittelgrossisten an und verspricht den Bauern einen Direktdeal für ihre Produkte. Doch sein verdecktes Doppelspiel mit dem Hof und dem Consulting-Case droht rasch aufzufliegen. Wird Michi Haus und Hof verspielen?

Auch die 2. Staffel von «Neumatt» spielt im Spannungsfeld von Stadt vs. Land, Banker vs. Bauer und thematisiert das weite Feld der Lebensmittelproduktion und -distribution.

3: Wo wurde «Neumatt» gedreht und wo liegt der Hof wirklich?

Die Dreharbeiten fanden von März bis Juli 2022 in der Stadt Zürich und Umgebung statt. Der «Neumatt»-Hof aus der Serie liegt in Wirklichkeit auf dem Ustermer Tüllacker im Kanton Zürich.

4: Wo finde ich den Trailer zur 2. Staffel?

00:20 Video Trailer zu «Neumatt» Staffel 2 Aus Neumatt vom 19.01.2023. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

5: Wer sind die Schauspieler der Serie «Neumatt»?

Der Hauptcast der 1. Staffel ist auch dieses Mal wieder am Start: Julian Koechlin spielt den schwulen Protagonisten Michi Wyss. Nicola Perot interpretiert dessen verschmähte Jugendliebe Döme.

Michi Wyss hat zwei Geschwister: Sarah, gespielt von Sophie Hutter, und Lorenz, der von Jérôme Humm verkörpert wird. Rumo Wehrli spielt Lorenz' schwangere Freundin Jessie. Rachel Braunschweig ist erneut als Mutter Katharina im Einsatz.

Übrigens: Das Familiendrama um das Erbe der Neumatt wurde wieder unter der Leitung von Showrunnerin Marianne Wendt entwickelt und dieses Mal von Andrea Štaka und Christian Johannes Koch inszeniert.

6: Wer ist Julian Koechlin?

Julian Koechlin wurde 1992 in Basel geboren und absolvierte ein Schauspielstudium an der Hochschule der Künste Bern. Erste Engagements hatte er am Schauspielhaus Basel, am Luzerner Theater und am Stadttheater Bern, bevor er 2018 festes Ensemblemitglied am Theater Aachen in Deutschland wurde.

02:48 Video Aus dem Archiv: Mit Julian Koechlin in Aachen Aus SRF News vom 22.12.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Koechlin spielte bereits in einigen Film- und Fernsehproduktionen mit, unter anderem in der SRF-Krimiserie «Wilder» oder in «Der Bestatter». Für seine erste grosse Hauptrolle als Michi Wyss erhielt Koechlin im Rahmen der 57. Solothurner Filmtage den Prix Swissperform als «Bester Hauptdarsteller» der 1. Staffel von «Neumatt».

7: Gibt es «Behind the Scenes»-Material vom Dreh?

1 / 5 Legende: Keine saubere Sache: Für den Dreh am Bauernhof musste sich die Crew auch mal in den Dreck legen. SRF/Sava Hlavacek 2 / 5 Legende: Der «Neumatt»-Dreh war kein Ponyhof: Die Schauspielenden mussten selbst Hand anlegen. SRF/Sava Hlavacek 3 / 5 Legende: Der erste Drehtag von «Neumatt» fand am 21. März 2022 statt. Nach ca. 70 Drehtagen war die 2. Staffel im Kasten. SRF/Sava Hlavacek 4 / 5 Legende: Global agierende Konzerne geben in der Lebensmittelbranche den Ton an. Wie können lokal organisierte Familienbetriebe in diesem Umfeld überleben? SRF/Sava Hlavacek 5 / 5 Legende: Regisseurin Andrea Štaka (links) bespricht mit Jérôme Humm (Lorenz) und Sophie Hutter (Sarah) den Ablauf einer Szene aus «Neumatt». SRF/Sava Hlavacek

8: Warum heisst die Serie «Neumatt»?

Der Serienname setzt sich aus zwei Teilen zusammen: Das wäre einerseits der Begriff «Matt» beziehungsweise «Matte». Ursprünglich kommt das Wort aus dem Alemannischen und bezeichnet eine «Wiese» oder «Weide».

Der Wortteil «Neu» bezieht sich auf die Neuorientierung der hiesigen Landwirtschaft und auf den Neuanfang, vor dem Familie Wyss steht.