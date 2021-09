Die Zürcherin Rachel Braunschweig hat Schauspiel an der Zürcher Hochschule der Künste studiert. Nach Engagements an verschiedenen Theatern in Deutschland war sie zuletzt oft in Spielfilmen zu sehen, etwa in «Die göttliche Ordnung» (2017), «Blue My Mind» und «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» (beide 2018). In «Zwingli» verkörperte sie 2019 die Äbtissin Katherina von Zimmern, im Schweizer «Tatort» die Staatsanwältin Anita Wegenast. Aktuell ist sie in der SRF-Serie «Neumatt» zu sehen.