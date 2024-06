Keine Geringere als Annie Leibovitz hat das Poster für das 77. Filmfestival Locarno gestaltet. Wir liefern die Story hinter dem Schnellschuss: ein fiktives Telefongespräch zwischen der US-amerikanischen Starfotografin und Locarno-Präsidentin Maja Hoffmann.

Annie Leibovitz und Maja Hoffmann Fotografin und Festival-Präsidentin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die US-Amerikanerin Annie Leibovitz ist die vielleicht berühmteste Fotografin der Welt. Sie ist bekannt für aufwendig inszenierten Fotoporträts von Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Maja Hoffmann ist Schweizer Kunstsammlerin, Kunstmäzenin, Dokumentarfilmproduzentin und Geschäftsfrau. Die Erbin des Pharmakonzerns Roche ist seit 2024 Präsidentin des Locarno Film Festival.

Maja Hoffmann: Annie?

Annie Leibovitz: Maja! Lange her...

Du, ich bin gerade «im Seich», wie man in der Schweiz sagt, wo ich gerade hinfliege ... Roger-Federer-Country. Den hast du doch vor Jahren abgelichtet?!

Als King Arthur mit Cape und Schwert. Schlimmstes Shooting ever… aber shoot!

Du wirst es nicht mitgekriegt haben. Aber ich stehe seit ein paar Monaten einem Filmfestival vor. Locarno – google it! Was man nicht alles machen muss, wenn man zu viel Geld hat...

Und was hat das mit mir zu tun, Maja?

Wir brauchen ein Plakat mit Glamour-Faktor. Hast du Bock?

Schon. Aber keine Zeit.

Dauert fünf Minuten, wenn wir uns anstrengen...

Ich habe keine drei – und meinen Preis.

Geld spielt keine Rolle.

Noch zwei Minuten!

Legende: Locarno und sein Leopard: Wer auf der Piazza Grande abräumt, darf ein goldenes Raubkätzchen mitnehmen. Locarno Film Festival

Falls uns das weiterbringt ... Herzstück des Festivals ist die Piazza, die sich in Europas grösstes Open-Air-Kino verwandelt, wenn es Nacht wird. Zweiter Selling Point: In Locarno werden Leoparden vergeben – goldene...

Die gibt’s im Federer-Land aber nicht in echt?

Magst du nicht doch herkommen? Würde dir guttun... Du hattest schlechte Presse nach der Zendaya-Story. Wobei ich weiss, dass du nicht nicht weisst, wie man Frauen gut aussehen lässt... (lacht) Machte das Sinn?

Hey, meine Assistentin hat sich kurz durch das Archiv gewühlt. Ich wusste, da liegen noch Fotos von einer Safari, die ich mit Susan gemacht habe ... Leoparden sehen doch immer noch aus wie in den 80ern?

In meiner Welt gibt es Finanzhaie – nicht Wildkatzen.

You’ve got mail, Maja.

Let me check.

Und wo setzen wir das Kätzchen hin? Mit Popcorn einen Plüschsessel auf deine Piazza – oder besser mit einer Pizza in der Pfote?

Ich LIEBE deinen Leoparden, Annie.

Ich habe noch 30 Sekunden und einen Anruf auf der anderen Leitung.

Schau dir dieses Fell an! Kitsch me if you can – aber catchy! Einziger Einwand: Leoparden gehen doch nicht ins Kino! Setz ihn in diese lovely Landschaft. An die Gestade des Sees, den diese sanft bewaldeten Hügel säumen.

Guckst du? Oder wie sie im Silicon Valley sagen: «Better done than perfect.»

Wildcat-Content, wunderbar ... Photoshop forever! Eine Sache noch...

(Summton in der Leitung)

Annie?!

Filmfestival Locarno Box aufklappen Box zuklappen Die 77. Ausgabe des Filmfestivals Locarno findet vom 7. bis zum 17. August statt.