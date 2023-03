Folgende Filme haben etwas gemeinsam: Die Komödie «Ernstfall in Havanna», «Nouvelle Vague» des Kult-Regisseurs Jean-Luc Godard, die moderne Adaption von «Heidi» aus dem Jahr 2001, das Drama «Schwesterlein», das 2021 gleich fünf Schweizer Filmpreise abräumte.

Sie gehören zu den über 100 Filmen, die von Ruth Waldburger produziert wurden. Als Produzentin begleitet die 71-Jährige einen Film vom Drehbuchschreiben über die Finanzierung bis zur Vermarktung.

Ruth Waldburger gilt als wichtigste Produzentin der Schweiz. Dafür wird sie am Schweizer Filmpreis 2023 mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Doch das Rampenlicht überlässt sie lieber anderen. Interviews gibt sie nicht gerne.

Bereits 2003 wurde die Arbeit von Ruth Waldburger am 56. Internationalen Filmfestival von Locarno mit einem Preis gewürdigt.

Legende: Bereits 2003 wurde die Arbeit von Ruth Waldburger am 56. Internationalen Filmfestival von Locarno mit einem Preis gewürdigt. KEYSTONE/Martial Trezzini

Schriftlich bringt sie ihre Freude über den Preis zum Ausdruck – und teilt ihre Lorbeeren: «Ich bin sehr glücklich, diesen Preis zu erhalten, und denke an die vielen Regisseurinnen, Schauspieler und Filmtechnikerinnen, die mich begleitet haben und die mich mit ihrem Vertrauen geehrt haben.»

Die Regisseurinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond haben bereits zweimal mit Ruth Waldburger zusammengearbeitet – 2010 für «La petite chambre» und 2020 für «Schwesterlein».

Die beiden Westschweizerinnen sind begeistert von der Zusammenarbeit. Auch wenn diese nicht immer einfach war, wie sie im Interview mit SRF lachend erzählen. Es sei eine Achterbahnfahrt. Vor allem, wenn drei Frauen mit starkem Charakter aufeinandertreffen.