Vier Serien, auf die wir dieses Jahr gespannt sein dürfen

Es könnte ein gutes Serienjahr werden, auch wenn viele angekündigte Staffeln Fortsetzungen sind. Immerhin handelt es sich um sehenswerten Stoff wie «Industry», «The Gentleman» oder «Paradies». Es gibt neue Superhelden-Abenteuer wie «Lanterns» oder «Wonder Man». Die «Blade Runner»-Filme bekommen eine Fortsetzung als Serie. «Stranger Things»-Fans kommen mit der Animationsserie «Tales from '85» auf ihre Kosten. Und Taylor Sheridan baut sein «Yellowstone»-Universum mit «Y: Marshals» aus. Vier weitere Tipps:

A Knight of the Seven Kingdoms

Die Welt von «Game of Thrones» wächst weiter. Anfang 2026 startet neben «House of the Dragon» – dessen dritte Staffel ebenfalls in diesem Jahr erscheint – ein weiterer Ableger: «A Knight of the Seven Kingdoms» basiert auf einer Buchvorlage von George R. R. Martin, die auf Deutsch unter dem Titel «Der Heckenritter von Westeros» erschienen ist.

Es geht um einen Knappen, der Ritter werden will. Die Ereignisse spielen 90 Jahre vor «Game of Thrones.». Die Serie soll auch dazu dienen, dem neuen Streamingdienst HBO Max, der im Januar online geht, einen guten Start zu bescheren.

«A Knight of the Seven Kingdoms» startet am 18.1. auf HBO Max.

Euphoria 3

Seit der zweiten Staffel von Euphoria sind schon vier Jahre vergangen. Endlich geht es weiter mit wilden Partys, Sex, Liebe und dem Gegenteil. Es geht um Teenager in einer amerikanischen Vorstadt. Gut geht es keinem. Zendaya spielt die destruktive, drogenabhängige Rue und schaffte es mit der Rolle, sich von ihrem sauberen Image als Disney-Kinderstar zu befreien.

Legende: Zum Dahinschmelzen: Sydney Sweeney als Cassandra «Cassie» Howard in der dritten Staffel von «Euphoria». HBO

Sydney Sweeney und Jacob Elordi wurden durch «Euphoria» bekannt. Der Titel einer Folge von 2019 charakterisiert den Groove der Serie recht gut: «The Trials and Tribulations of Trying to Pee While Depressed». Zu Deutsch «Die Schwierigkeiten und Herausforderungen beim Versuch, unter Depressionen auf die Toilette zu gehen.»

Die dritte Staffel von «Euphoria» startet im April auf Sky und HBO Max.

Half Man

Der schottische Comedian Richard Gadd sorgte 2024 mit «Baby Reindeer» für die Sensationsserie auf Netflix. Verstörend, intensiv, ein Seherlebnis. Die Geschichte, die Gadd nicht nur selbst geschrieben hat, sondern in der er auch gleich die Hauptrolle spielte, basiert auf Ereignissen, die er selbst erlebt hatte. Es ging um Stalking und sexuellen Missbrauch. Richard Gadd heimste Emmys und einen Golden Globe ein. Die Erwartungen an sein neues Projekt, «Half Man», sind entsprechend hoch.

Legende: Zwei Männer, eine Serie, extrem hohe Erwartungen: Jamie Bell (links) und Richard Gadd in «Half Man» Anne Binckebanck/HBO

In der Koproduktion von BBC und HBO geht es um die entfremdeten Männer Niall (Jamie Bell) und Ruben (Richard Gadd) und ihr Leben, von den 1980ern bis heute, «mit all den guten, schlechten, schrecklichen, lustigen, wütenden und herausfordernden Momenten dazwischen», wie die BBC schreibt. Man darf gespannt sein.

«Half Man» erscheint auf HBO Max.

The Boys 5

«The Boys» ist nicht nur eine böse Satire aufs Superhelden-Genre, sondern in erster Linie ein zynisches, plakatives und brutales Sittenbild der heutigen USA mit Trumpismus, christlichem Konservatismus und Kapitalismus. Erzählt wird mit dem Vorschlaghammer. Die fünfte Staffel wird die letzte sein. Es geht um nichts anderes als den Erhalt der US-amerikanischen Demokratie.

Basierend auf einem erfolgreichen (aber mittelmässigen) Comic ist «The Boys» eine der politischsten Serien aus den USA. Und das so erfolgreich, dass es bereits eine Zeichentrickserie («Diabolical») und ein Spin-Of («Gen V») gibt. Eine Serie, die die Vorgeschichte erzählt, ist in Arbeit.

Die fünfte Staffel von «The Boys» erscheint auf Prime Video.