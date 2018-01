Solothurner Filmtage - Das beschäftigt Schweizer Filmer: Mobbing und schwule Fussballer

Die Sondersendung zur 53. Werkschau des Schweizer Films: Was, wenn ein Profikicker homosexuell ist? Was, wenn der Chef einen piesackt? Spannende Fragen, die an den Filmtagen von Solothurn gestellt werden.