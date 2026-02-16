Von «Der Pate» bis «Weg in die Wildnis» – der Charakterdarsteller prägte das Kino über Jahrzehnte.

Über sechs Jahrzehnte prägte er das Kino, mehr als 130 Film- und Fernsehrollen umfasst seine Karriere. Robert Duvall spielte Gangster, Soldaten, Prediger, Richter und Ranger – und stand noch mit über 90 Jahren vor der Kamera. Nun ist der Hollywood-Star im Alter von 95 Jahren gestorben.

Sein Filmdebüt gab der 1931 in San Diego geborene Sohn eines Admirals 1962 in «Wer die Nachtigall stört». Als Sonderling Boo Radley blieb er zwar wortkarg, doch der Auftritt neben Gregory Peck machte ihn in der Branche bekannt. Zuvor hatte er in New York am Neighborhood Playhouse Schauspiel studiert – zeitweise lebte er mit Dustin Hoffman in einer Wohnung, auch Gene Hackman gehörte zu seinem Freundeskreis.

Legende: Im Laufe seiner Karriere gewann Duvall einen Oscar für seine Darstellung des Country-Sängers in «Das Comeback der Liebe» («Tender Mercies») und erhielt sechs weitere Oscar-Nominierungen. Reuters/Mario Anzuoni

Filmerfolg mit «Der Pate»

Den internationalen Durchbruch schaffte Duvall in den 1970er-Jahren. In «Der Pate» spielte er Tom Hagen, den eher besonnenen Berater und Adoptivsohn des Mafia-Paten Vito Corleone. Die Rolle machte ihn einem Millionenpublikum bekannt.

1979 folgte «Apocalypse Now»: Als fanatischer Lieutenant Colonel Kilgore brannte sich sein Satz «Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen» ins kollektive Filmgedächtnis ein.

Legende: Duvall (rechts) in seiner legendären Rolle als Tom Hagen in «Der Pate» an der Seite von Al Pacino. IMAGO / Allstar

Schon zuvor hatte Duvall seine Vielseitigkeit bewiesen, etwa in «Ein Mann wird gejagt» an der Seite seines Idols Marlon Brando. In «Der grosse Santini» zeigte er das Porträt eines autoritären Vaters.

Oscar als bester Hauptdarsteller

Den Höhepunkt seiner Karriere markierte 1984 der Gewinn des Oscars als bester Hauptdarsteller für «Das Comeback der Liebe» («Tender Mercies»). Duvall spielte den gebrochenen Country-Sänger Mac Sledge – ein Gegenentwurf zu seinen oft dominanten Figuren.

Auch im Western-Genre setzte er Akzente. In «Der Marshal» stand er 1969 neben John Wayne vor der Kamera. Später verkörperte er in der gefeierten Miniserie «Weg in die Wildnis» den Texas-Ranger Augustus McCrae – seine persönliche Lieblingsrolle.

In den 1990er- und 2000er-Jahren blieb Duvall präsent: in «Tage des Donners» mit Tom Cruise, im Justizdrama «Zivilprozess» mit John Travolta oder als eigensinniger Prediger in «Apostel!», bei dem er auch Regie führte. 2014 war er mit 84 Jahren für «Der Richter – Sein wichtigster Fall» erneut im Rennen für einen Oscar – zum siebten Mal in seiner Laufbahn.

Neue Herausforderungen bis ins hohe Alter

Selbst im hohen Alter suchte er neue Projekte. 2022 spielte er im Netflix-Drama «Hustle» an der Seite von Adam Sandler. Kurz vor seinem 95. Geburtstag veröffentlichte er ein Video beim Hanteltraining – ein Zeichen seiner Disziplin und seines Anspruchs, arbeitsfähig zu bleiben.

Legende: Neben dem Oscar gewann Duvall auch vier Golden Globes. Keystone/LENNOX MCLENDON

Robert Duvall war ein Charakterdarsteller. Hätte er sich nicht für die Schauspielerei entschieden, wäre er bestimmt Cowboy geworden, erzählte Duvall einst in einem Interview der US-Zeitschrift «Cowboys and Indians».